Was tun bei falsch zugestellter Online-Ware?

Immer häufiger bekommen Internet-Kunden falsche oder teils gar keine Waren geliefert. Was ist dann zu tun? Das Europäische Verbraucherzentrum in Kehl gibt Tipps.

Das Problem falsch zugestellter Online-Ware hat sich in den vergangenen sechs Monaten auffällig verschärft, sagt die Leiterin des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland mit Sitz in Kehl, Karolina Wojtal.

SWR: Können Sie sagen, wieso so etwas passiert? Sind die Online-Shops im Moment einfach angesichts dieser Paketflut überfordert? Oder ist das eine neue Betrugsmasche?

Karolina Wojtal: Darüber können auch wir momentan nur spekulieren. Wir wissen, dass dieses Phänomen aktuell im gesamten Netzwerk der europäischen Verbraucherzentren auftritt, also nicht auf einzelne Länder oder einzelne Händler und Logistikunternehmen zum Beispiel beschränkt ist. Wir beobachten die Situation gerade sehr genau und werden da in den nächsten Wochen und Monaten auch hoffentlich weitere Erkenntnisse gewinnen können und stehen hier dann auch entsprechend im Austausch mit den Händlern.

SWR: Sie hatten gesagt, das Problem tritt weitverbreitet auf. Aber kann ich schon beim Bestellen vielleicht aufpassen? Sollte ich bestimmte Arten von Online-Shops meiden? Oder kann das mir auch bei den ganz, ganz großen bekannten Shops passieren?

Karolina Wojtal: Das kann Ihnen in grundsätzlich in jedem Shop passieren, auch bei den ganz großen. Leider ist das Phänomen wirklich europaweit und über alle Unternehmensgrößen anzutreffen. Ich kann als Kunde natürlich schon beim Empfang durch den Paketzusteller darauf achten: Ist es vielleicht beschädigt? Oder hat es vielleicht nicht das zu erwartende Gewicht. In diesem Fall würde ich auf jeden Fall entweder die Annahme verweigern, wenn es zum Beispiel sehr beschädigt ist oder aber darauf bestehen, dass ich das Ganze im Beisein des Postboten öffne. Wir wissen aber natürlich auch, dass die Zusteller sehr häufig nicht über die Zeit verfügen, so lange zu warten. Dann kann ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich das Paket zum Beispiel in Anwesenheit eines Familienangehörigen oder eines anderen Zeugen öffne und das vielleicht auch entweder filmisch oder per Foto entsprechend festhalte.

SWR: Und wenn ich da jetzt aber gar nicht so eine Vermutung hatte und das Paket einfach aufgemacht habe und dann merke, der Inhalt ist falsch, was kann ich dann noch tun?

Karolina Wojtal: Da empfiehlt es sich, die Situation sofort zu dokumentieren. Entsprechend mit einem Foto, das heißt hier sollte ich das sehr gut dokumentieren und mich so rasch wie möglich an den Händler wenden. Das bedeutet aber eben auch, dass ich die Pakete unmittelbar nach Empfang auch öffnen sollte und nicht erst zwei, drei Tage irgendwo zwischenlagern sollte.

SWR: Aber ich habe doch eigentlich ein Recht auf meine bestellte Ware: Wie stehen denn die Chancen, dass ich als Verbraucher oder Verbraucherin dann auch schnell tatsächlich an die richtige Ware komme?

Karolina Wojtal: Das ist richtig. Sie haben zum einen natürlich Anspruch auf Lieferung, aber eben auch auf Lieferung der korrekten Ware, so dass wir hier als Konsument auf jeden Fall auf dieses Recht bestehen sollten. Das Ganze sollten Sie auf jeden Fall schriftlich gegenüber dem Händler geltend machen. Der Griff zur Hotline oder Ähnliches empfiehlt sich hier aber nicht. Denn wichtig ist, dass Sie möglichst zeitnah und ausgiebig dokumentieren können, dass Sie das dem Händler gemeldet haben, dass hier etwas Falsches oder gar nichts geliefert wurde.