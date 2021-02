Die Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein fordert, die Einreise für Arbeitspendler aus Frankreich nicht zu erschweren. Das schreibt sie in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer. Demnach sei es für die Mitgliedsunternehmen der IHK entscheidend, dass ihre Arbeitskräfte aus Frankreich reibungslos zur Arbeit kommen können. Diese müssten deshalb von einer möglichen Testpflicht an den Grenzen ausgenommen werden. Sonst könne der Wirtschaftsverkehr entlang der deutsch-französischen Grenze zum Erliegen kommen. Laut IHK pendeln jeden Tag mehr als 40.000 Arbeitnehmer am Oberrhein von Frankreich nach Deutschland. Den Brief haben neben der IHK Südlicher Oberrhein auch weitere Handelsverbände unterschrieben.