IHK Hochrhein-Bodensee steht hinter Wirtschaftssanktionen

Die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee hält die gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen für richtig. Auch wenn sich dies negativ auf die Unternehmen am Hochrhein auswirken wird. Die IHK Hochrhein-Bodensee zeigt sich fassungslos und entsetzt über die russische Invasion in die Ukraine. Es sei jetzt aber nicht der Moment, steigende Energiepreise zu beklagen, sondern es gelte den Menschen in der Ukraine beizustehen und ihnen zu helfen, betonte IHK-Geschäftsführer Claudius Marx. Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges für die Region seien aktuell noch nicht abzuschätzen, sie würden aber in jedem Fall gravierend sein, so Marx weiter. Denn neben der Energie würden sich auch Rohstoffe wie Metall und Holz verteuern. Die meisten Mitgliedsunternehmen würden aber diese negativen Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen akzeptieren und sie sogar ausdrücklich unterstützen.