Vor fast 90 Jahren eröffnete das Naturschwimmbad in Lenzkirch-Kappel. Hier lockt im Sommer unbeheiztes Quellwasser und wer sich nach dem Schwimmen ausruhen möchte, genießt den Blick über den Schwarzwald.

Betrieben wird das Naturschwimmbad heute von einem Förderverein. Nur durch viel ehrenamtliches Engagement und zahlreichen Spenden kann es jedes Jahr wieder öffnen. Dazu trägt auch Jannik Kötting bei. Er studiert eigentlich, aber im Sommer pachtet er den Kiosk im Freibad: "Wenn es morgens so schön ruhig ist, wenn noch niemand da ist, hab ich mein Schwimmbad für mich alleine - darf einmal rein springen und mach danach die Tore auf." Das sei der schönste Moment des Tages, schwärmt er.

Bädle Kiosk nennen sie in Lenzkirch-Kappel ihren denkmalgeschützten Kiosk im idyllischen Freibad, das 1934 gebaut wurde. Jannik Kötting hat es liebevoll aufgehübscht und der Bollenhut seiner Oma hat einen Ehrenplatz: "Jetzt kommt der Hut, den hab ich von meiner Oma gekriegt, den Trachtenhut, den Schwarzwälder. Und der hängt hier vorne und es sieht total toll aus mit den roten Fensterläden, blau, rot, weiß sind sowieso unsere Farben im Kiosk. Für die Kurgäste und Urlauber ist es natürlich auch so, Schwarzwaldhut, hey."

Yannik Kötting liebt seinen Kiosk

Vor seiner Arbeit im Freibad, hat er in einer Bar gejobbt. Im Bädle Kiosk legt er viel Wert auf regionale Produkte und weil er Vegetarier ist, muss sein Mitarbeiter den Wurstsalat testen. Es ist Jannik Köttings zweite Saison im Kappler Bädle, wenn die Saison vorbei ist, geht er wieder an die Uni: "Ich bin ja noch im Studium, ich studiere gerade Fitness- und Sport-Ökonomie. Das würde ich gern noch abschließen mit einem Bachelor und dann gucken, was der Schwarzwald noch so hergibt."

Herbert Brenner hat die Badeaufsicht

Ganz wichtig, die Fahne: "Die muss jeden Morgen aufgehängt werden und wenn das Schwimmbad zu ist abgehängt. Fahne hoch heißt für die Leute unten im Dorf: Das Bädle ist offen." Das sei halt noch, wie vor 50, 60 Jahren, fügt er hinzu - und es stimmt: So einiges erinnert an den Charme von einst. Rutschen und Sprungtürme sucht man vergebens, doch wer Natur und Ruhe mag, ist im Kappler Bädle richtig.

Die Landfrauen haben das Bädle zu ihrem Treffpunkt gemacht

Jeden Montag, wenn offen ist, genießen sie bei einem Apéritif das Ambiente. Angelika Rippstein aus Lenzkirch-Kappel erzählt: "Es ist familiär und immer wieder wunderschön, man fühlt sich unheimlich wohl hier."