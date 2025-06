Kehl: Mann durch Hundebiss lebensgefährlich verletzt

per Mail teilen

In Kehl wurde ein Mann von einem Hund gebissen und dabei lebensgefährlich verletzt. Die hinzugerufene Polizei hat den Hund erschossen.

Am Donnerstagvormittag hat sich im Kehler Stadtteil Auenheim (Ortenaukreis) ein Hund im Arm eines Mannes verbissen. Mit dem Biss verletzte der Hund den Mann lebensgefährlich. Ein Polizist erschoss das Tier. Nur so habe der Biss gelöst werden können, heißt es von Polizei.

Opfer ist Angehöriger des Hundehalters

Bei dem angegriffenen Mann handelt es sich um einen Angehörigen des Hundebesitzers. Die Familie besitzt zwei weitere Hunde. Ob diese ebenfalls zugebissen haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Sie wurden auf Anordnung der Stadt Kehl beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht.

Anwesendes Kind blieb unverletzt

Auch ein Kind war anwesend bei der Beißattacke des Hundes. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei wurde es nicht angegriffen und blieb unversehrt. Das Kind konnte von den Beamten in Sicherheit gebracht werden.

Dritter Hundeangriff in einer Woche in der Ortenau

In dieser Woche häuften sich Hundeangriffe im Ortenaukreis. Bereits Dienstag wurde in Schutterwald ein 60-jähriger Mann von einem belgischen Schäferhund gebissen und leicht verletzt. Dienstagabend wurde dann in Offenburg ebenfalls ein 60-Jähriger von einem Pitbull gebissen.