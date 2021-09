Hunde oft für Rehrisse verantwortlich

Wenn ein Wolf im Schwarzwald ein Reh reißt, sorgt das in der Regel schnell für öffentliche Diskussionen. Dass aber Hunde sehr viel häufiger Rehe - und auch Schafe und Ziegen - töten, ist kaum bekannt. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) untersucht immer wieder Fälle, in denen auch Hunde Rehe gerissen haben könnten. Sie geht sogar von einer hohen Dunkelziffer aus. Felix Böcker vom Wildtierinstitut der FVA in Freiburg sagt, Hundehalter wissen oft gar nicht, dass ihr Hund im Wald ein Wildtier aufspürt und angreift. Oftmals seien auch Hofhunde für Wildtierrisse verantwortlich.