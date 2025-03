Eine Frau spaziert nachmittags durch Müllheim. Plötzlich stürmt ein Hund auf sie zu und beißt zu. Der Angriff hat schwere Folgen.

Ein Hund hat eine Frau im Müllheimer Ortsteil Vögisheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) angegriffen und sie mehrfach im Gesicht gebissen. Laut Polizei war die Frau am Freitagnachmittag zu Fuß in einem Wohngebiet unterwegs. Plötzlich rannte das Tier von einem Grundstück auf sie zu und sprang an ihr hoch. Der Hund habe die 77-Jährige dann umgeworfen und gebissen, so die Polizei am Sonntag. Erst als die 29 Jahre alte Hundehalterin und ein Begleiter den Hund von der Seniorin wegrissen, habe er abgelassen.

Polizei ermittelt gegen Hundehalterin

Wie die Polizei mitteilte, erlitt die Frau erhebliche Verletzungen im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht. Die Polizei ermittelt gegen die Hundehalterin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. Um welche Hunderasse es sich handelt, blieb zunächst unklar. Die Polizei prüft, ob der Hund Anteile eines Kampfhundes hat, da er möglicherweise kein reinrassiger Hund ist.