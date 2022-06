Humanoider Offenburger Roboter setzt Menschen schachmatt

Beim Schach spielen haben Menschen gegen einen Roboter eigentlich keine Chance. Doch Sweatys Sieg war keineswegs sicher.

Bereits 1996 besiegte ein Schachcomputer den damaligen Weltmeister Garri Kasparow. Seitdem sind Menschen im Schach gegen eine Maschine chancenlos. Doch als am Dienstag an der Hochschule in Offenburg (Ortenaukreis) die Partie "Mensch gegen Roboter" auf dem Spielplan stand, war das Ergebnis keineswegs sicher. Denn angetreten ist kein Programm, sondern ein humanoider Roboter namens Sweaty. Dessen Problem lag in der Berechnung der Züge.

Erste Schach-Partie eines humanoiden Roboters

"Sweaty ist ein autonomer Roboter, der selbst steht und selbst rechnet", sagt Ulrich Hochberg, Professor an der Hochschule Offenburg. "Jetzt soll er zum ersten Mal Schach spielen."

Als humanoider Roboter trägt Sweaty die Züge eines Menschen. Er ist circa 1,65 Meter groß, hat einen Körper mit Beinen, Armen, einen Kopf und Hände mit Fingern zum Greifen. Im Gesicht leuchten seine Augen grün, als die Studierenden die letzten Kabel einstecken und die Programme für die Schachpartie starten.

Über Kameras im Kopf erkennt Sweaty das Schachbrett und kann die Figuren identifizieren. SWR

Die Feinmotorik ist Sweatys Schwachstelle

Wochenlang hat ein interdisziplinäres Studierenden-Team der Hochschule Offenburg Sweaty programmiert. Vor allem die Feinmotorik des Roboters war eine Herausforderung. Während der Entwicklungsphase hat Sweaty auch mal mit dem Arm auf den Tisch gehauen, statt den König zu versetzen. Jetzt im Spiel geht alles gut. Über eine Kamera hat er einen zweidimensionalen Blick auf das Spielfeld. Er muss die Figuren erkennen, um anschließend den nächsten Zug zu berechnen. Ungelenk steuert er dann eine Figur an und setzt sie wackelnd auf dem neuen Feld ab. Die motorische Schnelligkeit ist in der Blitzschach-Partie seine Schwachstelle.

Seinem Gegner Michael Maly bereitet der Griff nach den Figuren hingegen keine Schwierigkeiten. Der Software-Entwickler aus München hat die Partie auf einer Charity-Auktion meistbietend ersteigert. Doch auch wenn er sich ganz auf seine Züge konzentrieren kann: Schon nach einer knappen halben Stunde muss er sich geschlagen geben. Sweaty hat ihn schachmatt gesetzt.

Sweaty kann auch Fußball spielen und dirigieren

Enttäuscht ist Maly dadurch keineswegs: "In zehn oder zwanzig Jahren kann man vielleicht nicht mehr entscheiden, ob es ein Roboter oder Mensch ist", sagt er. Etwas kritischer zeigt sich Projektleiter Ulrich Hochberg. Zwar sei die Leistung seines Roboters toll, doch er müsse noch üben, die Figuren präziser zu erwischen und an die richtige Stelle zu stellen.

Künftig sollen humanoide Roboter dort zur Anwendung kommen, wo einfachere Maschinen ungeeignet sind. Im Haushalt könnten sie zum Beispiel als Hilfe tätig werden und Menschen Arbeiten abnehmen. Aktivitäten wie die Schach-Partie sollen auf dem Weg dorthin die Studierenden anspornen, sich mit der komplexen Materie vertraut zu machen. Dank ihnen ist Sweaty nicht nur ein begabter Schachspieler. Er ist auch Vize-Weltmeister im Roboter-Fußball und kann sogar ein Orchester dirigieren.