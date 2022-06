Hühnergarten in Ortenberg wird zur neuen Dorfmitte

Hinter den Hochhäusern der Lahrer Römerstraße nicht weit entfernt vom früheren Landesgartenschau-Gelände liegt der Lahrer Kleinfeldpark. Die versteckte Grünanlage ist Kleinod für viele Menschen im Viertel – vor allem für die Kinder. Lahrs neuester und größter Spielplatz befindet sich hier. Normalerweise zieht er Familie aus der ganzen Stadt an. Nur an diesem Mittag ist das einzige Spielkind ein bisschen groß geraten.

Martin Metzger:

„Die Rutschbahn fahr ich nicht mehr. Aber auf die Schaukel hab ich mich gesetzt, weil ich die testen wollte. Die eine, die große da, schwingt tatsächlich super weit. Also hier hat es ein paar coole Spielgeräte, würde ich sagen. Wo man verstehen kann, dass Kinder mächtig Spaß haben.“

Einmal in der Woche ist Martin Metzger, 54 Jahre alt, auf dem Spielplatz an der Römerstraße. Er ist hier Spielplatzpate.

Martin Metzger:

„Ich schau einfach ein bisschen, ob alles in Ordnung ist. Ob irgendetwas kaputt ist, was man dringend reparieren sollte. Ob es irgendetwas gefährliches gibt. Ob irgendjemand was wegschmeißt. Dann sag ich: Das gehört aber woanders hin – oder so. Meistens machen die das dann auch. Aber eigentlich bin ich nicht der Hauptaufräumer oder der Polizist hier. Sondern es geht eher um das Zwischenglied zur Stadt, die ja nicht überall immer sein kann.“

Insgesamt drei Spielplatzpaten gibt es in Lahr. Sie haben sein rund einem Jahr jeweils eine Spielanlage in der Nähe ihres Wohnortes im Blick. Die Idee dazu hatte Hanne Kaiser-Munz vom Stadtseniorenbeirat, nach einem Spielplatzbesuch mit ihren Enkeln.

Hanne Kaiser-Munz:

„Der Sand war verwüstet und das Laub lag noch da vom Vorjahr. Und da hab ich so überlegt, wenn ich jetzt einen Rechen hätte, dann würd ich jetzt einfach mal anfangen hier sauber zu machen. Da muss man nicht immer alles den städtischen Angestellten überlassen, sondern auch mal selber Bürgerinitiative ergreifen.“

Bei den Spielplatzpaten mit macht auch Kerstin Warten, selbst Mutter eines Jungen. Ihr ist es wichtig, die Menschen, die einen Spielplatz nutzen, einzubinden. Das heißt: die Kinder sollen mitmachen, wenn es um die Pflege ihres Spielplatzes geht. Warum?

Kerstin Warten:

Ich hab einfach gemerkt, dass die besser drauf achten, wenn die mithelfen. Das war anstrengend aber auch schön. Ja dann achten die drauf. Wenn fremde Kinder kommen, haben die Kinder dann auch drauf geschaut.

Wer selbst den Fußballrasen aussät, tritt das frisch gekeimte Gras nicht platt. Klingt irgendwie logisch... Außerdem versucht Warten, besondere Wünsche der Kinder an die Stadt heranzutragen. Grade geht es um einen Basketball-Korb, den ihr Spielplatz bekommen soll. Auch Martin Metzger sieht sich in erster Linie als Vermittler zwischen Kindern und Stadt. Das Zusammenleben auf dem Spielplatz selbst funktioniert gut, sagt er. Auch wenn viele hier keine gemeinsame Muttersprache hätten.

Martin Metzger:

„Russlanddeutsche, aus dem Kosovo aus Italien, sogar ein paar Deutsche hat es dabei. Also ist bunt gemischt und nach meiner Beobachtung vertragen die sich so im Wesentlichen. Und die Eltern die so da sind, die Trinken dann oft Kaffee und wenn wir Spielaktionen machen, dann haben wir oft noch einen Kuchen dabei und dann sind die auch sehr dankbar und nehmen das gerne an. Und dann ist das hier so ein bisschen das Tüpfele auf dem i, weil bei schönem Wetter ist es hier sowieso schon schön.“ mehr...