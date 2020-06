per Mail teilen

In Freiburg wurde über die Berufung der Medizintechnik-Firma Zimmer gegen ein Landgerichtsurteil verhandelt. Ein Kläger hatten wegen einer schadhaften Hüftprothese Recht bekommen. Nun ist das Urteil gefallen.

Das Oberlandesgericht gibt im Berufungsverfahren dem Kläger recht und entscheidet damit gegen das US-amerikanische Unternehmen Zimmer. Die Freiburger Außenstelle des Oberlandesgerichts Karlsruhe hat seit Anfang Januar über die Berufung des Medizintechnik-Unternehmens Zimmer verhandelt. Das Landgericht Freiburg sah es als erwiesen an, dass die Firma Zimmer schadhafte Durom Großkopf-Hüftprothesen in Umlauf gebracht hatte. Die Prothesen waren von 2004 bis 2009 etwa 800 Patienten im Freiburger Loretto-Krankenhaus eingesetzt worden. Das Landgericht Freiburg hatte im Jahr 2019 einem Kläger Recht gegeben, bei dem gesundheitsschädigender Metallabrieb festgestellt wurde.

Entscheidung im Hüftprothesen-Prozess in Freiburg zugunsten von (v.l.) Hanspeter Hauke, Vorsitzender der Selbsthilfegruppe, Rechtsanwalt Sascha Berst-Frediani und Kläger Jürgen Thoma SWR Sebastian Bargon

Prozesswelle erwartet, weil Berufung abgelehnt wurde

Die Firma Zimmer ging in Berufung und argumentiert, dass die Prothese nicht fehlerhaft und der Metallabrieb tolerierbar sei. Eine gütliche Einigung lehnten die Anwälte der US-amerikanischen Firma ab. Das Landgericht hatte dem Kläger 25.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Eine ganze Reihe von weiteren Geschädigten hat mit Spannung auf das Urteil gewartet. Nun wird eine Prozesswelle erwartet. Bei dem Oberlandesgericht sind 15 Berufungsverfahren anhängig.

Etwa 100 Geschädigte könnten vor Gericht ziehen

Nicht alle 800 Personen, die eine schadhafte Prothese bekommen haben, ziehen wohl auch vor Gericht. Das sagte im Vorfeld der Entscheidung der Vertreter einer Selbsthilfe-Gruppe, die sich nach Bekanntwerden dieses Medizin-Skandals gegründet hatte. Es wird damit gerechnet, dass nur etwa 100 ehemalige Patienten tatsächlich versuchen werden, gegen Zimmer vor Gericht zu ziehen und eine Schadensersatzzahlung zu erstreiten. Viele haben nicht die finanziellen Mittel zu klagen, andere haben die Frist gegen eine Verjährung der Ansprüche offenbar verstreichen lassen.

Juristischer Streit könnte länger dauern

Wenn es ungünstig für die Betroffenen läuft, kann sich der Streit vor Gericht bis zu zwei Jahre mindestens hinziehen. Erst danach wäre klar, ob der Rechtsstreit weiter geht. Würde es tatsächlich so kommen, hätten die Betroffenen, die noch nicht gegen Zimmer auf Schadenersatz geklagt haben, die Möglichkeit ihre Ansprüche juristisch durchzufechten. Jeder müsste in einem gesonderten Verfahren vor Gericht ziehen, da es in Deutschland keine Sammelklagen für solche Fälle gibt.

Dauer 0:28 min Vorsitzender der Selbsthilfegruppe über das Urteil Hanspeter Hauke, Vorsitzender der Selbsthilfegruppe der Geschädigten, spricht über die Bedeutung des Urteils im Berufungsverfahren.

Spielt das Unternehmen Zimmer auf Zeit?

Spricht man mit Juristen, die mit dem Fall Zimmer vertraut sind, heißt es hinter vorgehaltener Hand, dass das US-amerikanische Unternehmen möglicherweise auf Zeit spiele, sprich den gesamten Vorgang so lange hinauszögere, bis ein Großteil der möglichen Anspruchssteller verstorben sei. Der Haken dabei ist allerdings, auch das sagen die Juristen, dass Zimmer dann noch immer nicht aus dem Schneider sei. Denn auch die Hinterbliebenen könnten bei dem US-amerikanischen Unternehmen vor Gericht Schadensersatz einfordern.