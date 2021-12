Hotspot Bösingen: Spurensuche in der Heimat Joshua Kimmichs

per Mail teilen

Bayern-Star Joshua Kimmich hat sich öffentlich als Impf-Zweifler geoutet. Seither wird auch in seiner Heimat Bösingen (Kreis Rottweil) viel diskutiert.

Die Gemeinde Bösingen im Kreis Rottweil durfte sich bisher in einer gewissen Berühmtheit sonnen, nämlich als Heimatort von Bayern-Star und Impf-Zweifler Joshua Kimmich. Kürzlich hat sich Kimmich mit Corona infiziert und gleichzeitig war ausgerechnet Bösingen ein übler Corona-Hotspot. Die Inzidenz lag zwischenzeitlich bei über 3.000. Gibt es da einen Zusammenhang mit Kimmichs Infektion? Auch wenn die Zahlen inzwischen wieder etwas runter gegangen sind - die Stimmung im Ort ist jedenfalls ziemlich im Keller.

Es ist ein grauer, ungemütlicher Tag in Bösingen. Corona lastet wie der Nebel schwer auf der Gemeinde und auf dem Gemüt der Menschen. Kaum einer will mit dem SWR-Kamerateam reden: Die Bösinger sind genervt. Bei einem Corona-Ausbruch Anfang November haben sich 120 Bösinger infiziert – das ist etwa jeder 30. Bewohner des kleinen Örtchens - Erklärungsversuche: "Ja, weil die Leute nicht geimpft sind. Viele wollen sich nicht impfen lassen und dann ist die Ansteckungsgefahr natürlich groß. Viele Leute sind auch noch der Überzeugung, sie müssten sich nicht impfen lassen, siehe Joshua Kimmich. Jetzt ist er ja krank geworden. Das ist etwas, das verstehe ich nicht."

Hochzeitsfeier schuld an Bösinger Corona-Ausbruch?

Eine Hochzeitsfeier in einem Gasthaus Ende Oktober soll die Hauptursache für den Ausbruch gewesen sein. Von der "Corona-Hochzeit" ist im Ort die Rede. Öffentlich äußern will sich dazu aber niemand. Das Gasthaus ist vorübergehend geschlossen. Er wolle die 2G-Regel nicht mitmachen, schreibt der Wirt auf Facebook, reden will er nicht. Schwere Tage für Bürgermeister Johannes Blepp: "Ja die Stimmung ist sehr bedrückt, weil doch viele Menschen bei uns infiziert waren. Manche hatten auch schwere Verläufe und wir haben dann alles versucht, die Situation wieder zu verbessern. Ich denke, das sieht man mittlerweile auch. Aber trotzdem das Gefühl, das bedrückte, das bleibt."

Impfskepsis spaltet Dorfgemeinschaft in Bösingen

Ursache für den Ausbruch seien mehrere private Feiern gewesen, sagt Bürgermeister Blepp nur vage. Das Rottweiler Gesundheitsamt nennt ein Weinfest als einen Infektionsherd. Von der Feier in dem Gasthaus wisse man nichts. Ebenso unklar bleibt, ob sich auch Joshua Kimmich hier in seiner Heimat angesteckt hat. Klar aber scheint, dass es in Bösingen einige Impfskeptiker wie ihn gibt. Das Dorf ist gespalten – und ringt um den richtigen Umgang mit dem Fall Kimmich.

"Ich wünsch' Joshua Kimmich alles Gute, obwohl ich nicht seiner Meinung bin. Die Stimmung? Ich erlebe sie als gespalten - leider!"

Der Trainingsplatz von Kimmichs Jugendverein – verwaist. Alle Veranstaltungen im Ort sind erst einmal abgesagt. Bösingen hat definitiv schon bessere Tag erlebt.