Über zwei Monate lang waren die Gästehäuser im Schwarzwald oder am Kaiserstuhl leer und dunkel. Nun dürfen die Hotels in Baden-Württemberg wieder Gäste empfangen - mit Auflagen.

Nach der Corona-Zwangspause dürfen seit Freitag Hotels und Pensionen in Baden-Württemberg wieder aufmachen. Anders als in anderen Bundesländern gibt es keine Obergrenze für die Auslastung der Hotels, aber Hygieneauflagen.

Dauer 2:51 min Hotels freuen sich über Gäste und sind vorbereitet Die Hotels in Baden-Württemberg dürfen wieder Gäste empfangen mit besonderen Hygieneauflagen. Mehr als zwei Monate lang waren die Gästehäuser im Schwarzwald oder am Kaiserstuhl leer und dunkel geblieben.

An der Rezeption gilt Maskenpflicht für Mitarbeiter und Gäste, im Frühstücksraum und im Restaurant gelten Abstandsregeln, daher können nicht alle Gäste zur gleichen Zeit essen. Bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel Hotelschwimmbäder, müssen wegen Corona weiter geschlossen bleiben.

So ist auch in der Kreuzpost in Vogtsburg-Burkheim am Kaiserstuhl der Wellnessbereich noch zu. Hält sich der Gästeansturm deshalb in Grenzen? Wohl auch, weil die keine zwei Kilometer entfernte Grenze zu Frankreich noch geschlossen ist? Wie auch immer, die Freude ist groß über jeden Gast, den sie nun wieder empfangen dürfen.

Die Gästehäuser sind vorbereitet und hoffen auf Buchungen

Auch am Titisee, wo sonst um diese Jahreszeit Chinesen, Israelis, Schweizer, Franzosen und Italiener die Einkaufsmeile bevölkern, ist es noch sehr ruhig und beschaulich.

Die Hygienekonzepte stehen jedenfalls: Die Zimmer müssen nach jeder Abreise gründlich gereinigt, gelüftet und desinfiziert werden. Das Fühstück wird auf Etageren am Tisch serviert. Denn Buffets sind aus Hygienegründen verboten. Oberstes Ziel: Kein Gast soll sich anstecken und der Aufenthalt soll so schön sein wie gewohnt.