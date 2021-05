Die Pfingstferien stehen vor der Tür und Hoteliers, Gastronomen und Gäste hoffen darauf, dass Urlaub im Schwarzwald möglich wird. Entsprechende Signale kommen von dem Ministerpräsidenten.

Die Infektionszahlen sinken - und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat zum ersten Mal seit dem Lockdown im November Lockerungen in Aussicht gestellt. Diese Worte hat Alexander Hangleitner, Geschäftsführer des Hotel und Gaststättenverbandes (Dehoga) Baden-Württemberg, gerne gehört. Der Dehoga betreut von Freiburg aus 1.900 Mitgliedsbetriebe.

"Viele sagen uns mittlerweile: Wenn Pfingsten ausfällt, dann sehen wir wirklich schwarz." Alexander Hangleitner, Dehoga-Geschäftsführer aus Freiburg

Jens Reppert und seine Schwester Christine haben die Zeit im Lockdown genutzt, um ihr Hotel in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu renovieren. "Wir stehen in den Startlöchern", sagt Christine Reppert. Allerdings müsste schon bald eine Entscheidung fallen, da viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen des Lockdowns noch in ihren Heimatländern in Süd- und Osteuropa sind.

Auch der 62-jährige Hotelier Guido Baschnagel aus Grafenhausen hofft, die Tannenmühle an Pfingsten öffnen zu können. Denn er hat sieben Millionen Euro in den Familienbetrieb investiert. "Das schmilzt jetzt dahin, das schöne Geld. Es wird Zeit, dass wieder was reinkommt", sagt Guido Baschnagel.