Die monatelange Corona-Zwangspause hat viele Gastronomen in Südbaden in Existenznot gebracht. Im Traditionshaus "Hirschen" in Oberwolfach hat man die Zeit genutzt und den Betrieb rundum erneuert.

Seit Jahresbeginn ist Stefan Junghanns Hotelier in Oberwolfach im Ortenaukreis und hat noch keinen einzigen Touristen beherbergt. Das Hotel ist seit Monaten geschlossen, die Tische im Restaurant sind verwaist: Es ist ein Ausnahmejahr, in dem der 33-Jährige den Familienbetrieb von seinem Vater übernommen hat. Doch anstatt in Existenzangst zu erstarren, hat er viel bewegt.

"Wir haben sehr viel renoviert, haben an unseren Abläufen gearbeitet und waren damit vollauf beschäftigt." Stefan Junghanns

Mit dem "Hirschen" will Junghanns ein traditionsreiches Schwarzwaldhotel in die Zukunft führen. Und die Corona-Pandemie hat ihm die Chance gegeben, an vielen Schräubchen gleichzeitig zu drehen und auch große Hebel in Bewegung zu setzen.

Rund eine Million Euro hat Junghanns investiert, um die 28 Zimmer des Hotels zu modernisieren. "Wir haben alle Möbel in den Zimmern neu gestaltet. Haben die Bäder neu gemacht und neue Dusch-Landschaften eingerichtet. Auch die Elektrik ist neu."

Gästemappen jetzt digital aufs Smartphone

Den "Hirschen" für die Zeit nach Corona zur rüsten, bedeutete für Junghanns außerdem, die Digitalisierung voranzutreiben. Eine neue moderne Homepage ist entstanden. Die Gästemappe, die sonst im dicken Einband auf dem Nachttisch lag, wird den Gästen künftig digital aufs Smartphone geschickt.

Vesper-Rucksack mit Leckereien aus dem Ort

Ein neues Geschäftsmodell, dass trotz oder wegen der Corona-Restriktionen zum Erfolg wurde, hat der Wirt des Hirschen quasi nebenher entwickelt: Seit rund drei Wochen werden in der Restaurant-Küche Wanderrucksäcke mit Vespern bepackt. Die Rucksäcke kommen vom Schwarzwaldverein, die Lebensmittel aus dem Ort oder zumindest aus der Region.

Zum Rucksack dazu gibt es dann auch noch Wandertipps. Weit über 200 Wanderer sind so schon versorgt worden. Bis in den Stuttgarter Raum habe sich das Angebot herumgesprochen, so Stefan Junghanns. Dass der Vesperrucksack die Corona-Zeit überdauern wird, ist keine Frage.

Auch sonst nimmt Stefan Junghanns aus der Corona-Zeit wichtige Erfahrungen mit. Auch die Erkenntnis, dass es manchmal besser ist ein bisschen länger zu warten, als vorschnell aktiv zu werden. Soll heißen: Für die Wiedereröffnung seines Hotels wird er sich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten, sondern erst einmal abwarten, bis die Regeln und Bedingungen geklärt sind.

"In ein bis zwei Tagen wären wir bereit." Stefan Junghanns

Mit der kleineren Karten aus dem To-go-Betrieb und vorerst ohne die ausländischen Mitarbeiter sieht er der Sache gelassen entgegen. "Ich denke in ein bis zwei Tagen wären wir auf jeden Fall bereit. Ich glaube auch nicht, dass wir in den ersten Tagen überrannt werden, sondern dass die Gäste erstmal etwas zögerlich sind. So war es im letzten Jahr auch." Die frisch renovierten Zimmer sind jedenfalls sauber und bezugsbereit.