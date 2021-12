Hotel für Geflüchtete in Zell am Harmersbach

Die Zahl der geflüchteten Menschen im Land nimmt wieder zu und Plätze in Unterkünften sind knapp. In der Ortenau wird deshalb nun ein Hotel umgebaut.

Die massiven Holzbetten sind abtransportiert, neue Metallmöbel angekommen. Ab Januar sollen in das Hotel "Eckwaldblick" in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) 70 bis 80 Geflüchtete einziehen. Die bestehenden Flüchtlingsunterkünfte des Kreises sind zu mehr als 90 Prozent belegt. In Corona-Zeiten ist das viel und es kommen stetig Menschen dazu.

Alte Standorte werden wieder aktiviert

Michael Loritz ist Dezernatsleiter beim Landratsamt und für die Unterbringung der Menschen verantwortlich: "Wir bauen jetzt neue Unterbringungskapazitäten auf. Das sind ganz unterschiedliche Objekte. Hier in Zell am Harmersbach haben wir dieses Hotel anmieten können. An anderen Stellen ist es ein Pfarrheim. An wieder anderen Stellen ist es aber auch so, dass wir alte Containerstandorte überprüfen."

"Meistens finden wir sogar die Infrastruktur noch vor, also die Zuleitungen. Wir haben auch da die Hoffnung, sehr schnell aufbauen zu können."

Geflüchtete Menschen versorgen sich selbst

Die neuen Bewohner teilt die Landeserstaufnahmestelle (LEA) Karlsruhe zu. Sie schafft in Freiburg gerade selbst 300 zusätzliche Wohnplätze. Abgesehen von der Auslastung sind die Lebensstandards überall ähnlich. Es wird selbst gekocht, geputzt und gewaschen. Mehrere Personen teilen sich Herd und Waschmaschine. Den Komfort eines Hotels wird es auch im "Eckwaldblick" länger nicht mehr geben.

Hotel für drei Jahre an Landratsamt vermietet

Für drei Jahre haben die Betreiber ihr Haus an das Landratsamt vermietet. Das Haus gehört der Unternehmerfamilie Özmat. Für Orhan Özmat ist die Vermietung in Corona-Zeiten sicherer: "Wir haben das Hotel an das Landratsamt vermietet. Damit sichern wir uns einfach für die nächsten drei Jahre ab, wegen der Pandemie. Wir hatten eine ganz geringe Auslastung und so war es für uns einfach besser planbar für die nächsten drei Jahre."

Ehrenamtliche kümmern sich um Geflüchtete

Der Verein "Achern miteinander" kümmert sich seit Jahren um Geflüchtete. Wegen der Corona-Pandemie sind die Ehrenamtlichen derzeit nur sehr selten in den Unterkünften, aber sie bekommen mit, dass es dort wieder voll geworden ist.