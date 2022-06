Horn besucht Notfallklinik

Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) hat am Freitag gemeinsam mit Vertretern der Stadt ein Notfallkrankenhaus in Lwiw (Ukraine) besucht. Lwiw ist die ukrainische Partnerstadt Freiburgs. In dem Krankenhaus produziert ein von der Stadt Freiburg aus Spendengeldern finanziertes Notstromaggregat Energie für den Betrieb des Hospitals. Horn betonte vor seiner Rückreise aus Lwiw, dass solche Hilfe besonders wichtig seien. Horn sicherte Lwiws Bürgermeister Andrij Sadowyj weitere finanzielle Hilfen zu. Seit Kriegsausbruch sind laut Stadt Freiburg Spenden im Wert von insgesamt knapp fünf Millionen Euro zusammengekommen. Eine weitere Million Euro soll folgen. Außerdem will sich Freiburg an einem Rehabilitationszentrum für Verletzte beteiligen.