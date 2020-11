Home-Office ist in vielen Betrieben das Gebot der Stunde. Die durch Corona beschleunigte Entwicklung dürfte die Arbeitswelt auch nach der Pandemie nachhaltig verändern. Was daraus folgt, bewegt neben Angestellten und Firmen auch die Gewerkschaften.

Arbeit von daheim – ist das die Zukunft?

Generell hat Corona gezeigt, dass Home-Office für viele Arbeitnehmer eigentlich funktioniert. Doch die Gewerkschaften pochen auf bessere Rahmenbedingungen, wie Giorgio Pardini von der Schweizer Gewerkschaft "Syndicom" erläutert: "Die guten Rahmenbedingungen sind, dass die Kosten übernommen werden müssen. Oder wenigstens ein Teil dieser Kosten für das Home-Office. Und dass die Arbeitsplätze auch im Home-Office gemäß den ergonomischen Grundsätzen bereitgestellt werden."

Arbeit im Home-Office und gleichzeitig Kinderbetreuung?

Das trifft vor allem die vielen allein erziehenden Frauen. Ihnen verlangt der Spagat oft mehr ab, als sie leisten können – ohne sich total zu überfordern. Home-Office birgt eine Gefahr für neue Konflikte – im Elsaß und der Schweiz genauso, wie in Deutschland.

Büro-Angestellte ja, aus Produktion nein – eine Zweiklassen-Gesellschaft?

Jürgen Höfflin vom DGB Südbaden in Freiburg berichtet von den Unterschieden der Büro-Angestellten und den Kollegen in der Produktion. "Gerade jetzt in der Corona-Krise kann man sehr einfach sagen: Diejenigen, die im Büro gearbeitet haben, dürfen ins Home-Office. Sie sind somit geschützter vor Corona, als wir in der Produktion. Wir dürfen nicht ins Home-Office. Ist das nicht eine Zweiklassen-Gesellschaft? Da kann ich den Arbeitgebern nur empfehlen, dass sie darauf achten. Denn durch solche Regelungen kann sehr viel ungute Stimmung in der Belegschaft produziert werden."