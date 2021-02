per Mail teilen

Aus der Ortenau nach Japan: Familie Rombach produziert in ihrem Unternehmen Häuser nur aus Holz. Die Bauten halten ohne Leim oder Metallschrauben zusammen.

In der großen Werkshalle der Firma Rombach in Oberharmersbach (Ortenau) laufen alle Maschinen auf Hochtouren. Während anderswo Beschäftigte in Kurzarbeit sind, plant der Chef hier zusätzliche Schichten. "Wir haben das Glück, dass die Auslastung im Moment sehr hoch ist", sagt Rolf Rombach.

Patentiertes Verfahren

Rolf Rombach führt den Familienbetrieb in dritter Generation. Die einstige Zimmerei seines Großvaters ist heute eine Firma mit mehr als 80 Mitarbeitern. Was ihr zuletzt zu enormem Erfolg verholfen hat, sind die "Nur-Holz-Häuser", wie Rolf Rombach sie nennt. Das sind Häuser komplett aus heimischen Hölzern, vor allem Fichte kommt zum Einsatz. Von der Isolierung bis zur letzten Schraube bestehen die mehrgeschossigen Kontruktionen aus Holz, ganz ohne Leim oder Metallschrauben. Das Verfahren hat sich Rombach patentieren lassen.

Lieferungen international

Seine "Nur-Holz-Häuser" liefert das Unternehmen inzwischen bis nach Japan. Gerade ist wieder ein Haus made in Oberharmersbach dorthin unterwegs.