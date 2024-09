Vergangenen Sonntag hätten eigentlich die 13 Holzarbeiten des Bildhauer-Symposiums in St. Blasien versteigert werden sollen. Doch ein Unwetter kam dazwischen. Die Auktion verschoben.

Nachdem die Künstlerinnen und Künstler in St. Blasien (Kreis Waldshut) eine Woche lang gefräst, geschnitzt und gemalt haben, findet in der Regel zeitnah die Versteigerung der Holzarbeiten statt. Nicht so in diesem Jahr. Wegen eines Unwetters musste die Veranstaltung vergangenen Sonntag kurzfristig abgesagt werden. Nun sollen die Kunstwerke am 6. Oktober auf dem Herbstmarkt in Menzenschwand (Kreis Waldshut) öffentlich versteigert werden.

Drei der Kunstwerke, die während des Bildhauer-Symposiums in diesem Jahr entstanden sind. Sie werden am 6. Oktober versteigert. Die ursprünglich am 1. September geplante Versteigerung fiel wegen Starkregens aus. Stadt Sankt Blasien

Starkwetterereignisse erschweren Veranstaltungen im Freien

Rund 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Veranstalter zur Versteigerung erwartet. Doch nachdem starker Regen und Hagel einsetzte, hätten potenzielle Bieterinnen und Bieter den Domplatz fluchtartig verlassen, teilen die Veranstalter auf SWR-Anfrage mit.

Eine abgespeckte Versteigerung wäre den Künstlerinnen und Künstlern nicht gerecht geworden.

Veranstaltungen im Freien zu planen sei zunehmend schwieriger, so das Organisationskomitee des Internationalen Bildhauer-Symposiums. Die Auktion in Innenräume zu verlegen sei jedoch keine Option gewesen. Da die Skulpturen nass waren und zum Teil sehr groß sind, war ein schneller Transport nicht möglich.

Künstler sind beim Ersatztermin im Oktober nicht anwesend

Mehr als die Hälfte der 13 Künstlerinnen und Künstler kommen aus dem Ausland - zum Beispiel aus Italien, Indien und Argentinien. Sie waren für das Symposium extra nach St. Blasien gereist. Wie die Veranstalter mitteilen, wird es für sie nicht möglich sein, bei der Versteigerung am 6. Oktober dabei zu sein. Kurze Videobotschaften der Künstlerinnen und Künstler sollen jedoch am Auktionstag eingebunden werden.