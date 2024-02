Zeiten: Erste Exemplare schwärmen ab April aus. Durch den Klimawandel hat sich seine Paarungszeit verlängert. Drei Generationen in einem Jahr sind keine Seltenheit mehr.

Vorgehen: Borkenkäferarten sind sogenannte "sekundäre" Schädlinge. Sie befallen kränkelnde und absterbende Bäume, meist Fichten. Der Landesbetrieb Landesforsten in Trippstadt bei Kaiserslautern hatte im Frühjahr 2023 berichtet, dass der Borkenkäfer mittlerweile auch Eichen befällt. Die Experten dort wollen nun mit speziellen Fallen herausfinden, wie stark der Käfer sich bei Laubbäumen ausbreitet. Generell bohren sich die Käfer durch die Baumrinde, legen dort Fraßgänge an, in denen sie Larven ablegen. So zerstören sie wichtiges Gewebe, der Baum trocknet aus und stirbt.