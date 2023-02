Künstliche Intelligenz: Schüler befragen Holocaust-Zeitzeugen virtuell

So bleibt Geschichtsunterricht nahbar: An einem Gymnasium in Lahr war ein Holocaust-Zeitzeuge zu Gast - virtuell und mithilfe Künstlicher Intelligenz



Jugendliche einer neunten Klasse des Lahrer Max-Planck-Gymnasiums haben virtuell mit dem jüdischen Holocaust-Zeitzeugen Kurt Salomon Maier gesprochen. Der gebürtige Kippenheimer (Ortenaukreis) war wie live in den Unterricht zugeschaltet und groß auf einer Leinwand zu sehen. Wirklich interviewt wurde der 92-jährige schon im Jahr 2021 in seiner Heimatstadt Washington. Und auch nicht von den Schülerinnen und Schülern. Doch die Künstliche Intelligenz macht es möglich: Den Fragen der Neuntklässler wurden die Antworten von Kurt Maier zugeordnet. Geklappt hat es nicht immer. Manchmal passten die Antworten auch nicht zu den Fragen. Holocaust-Zeitzeuge Maier erzählt von seiner Kindheit in Kippenheim Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Fragen in ein Mikrofon gesprochen. Wenige Sekunden später kam dann von Kurt Maier die Antwort. Er erzählt dabei von seiner Kindheit in Kippenheim, er berichtet von seiner Zeit im Konzentrationslager in Gurs. Durch Glück konnten die Maiers Gurs im Frühjahr 1941 verlassen und über Marokko mit dem Schiff in die USA ausreisen. Maier erzählt den Schülerinnen und Schülern, wie es war, 1941 mit dem Schiff in New York anzukommen und sich vor den Nationalsozialisten sicher zu fühlen. Ulf Seefeldt war am Lahrer Max-Planck-Gymnasium im Geschichtsunterricht der 9d dabei: Neuntklässler sind begeistert vom virtuellen Interview Den Mädchen und Jungen der Klasse 9d des Lahrer Max-Planck-Gymnasiums hat der etwas andere Geschichtsunterricht gefallen. Dank des Interviews wissen sie nun viel über Kurt Maier und den Holocaust. Es sei spannend und eindrucksvoll gewesen, Fragen zu stellen und darauf virtuell Antworten zu bekommen. Es habe sich angefühlt wie eine echte Konversation. Auch, wenn es nicht immer geklappt habe. So entstand das Zeitzeugen-Hologramm Verantwortlich für das Projekt "Interaktives Zeitzeugen-Gespräch" ist das Deutsche Exil Archiv in Frankfurt und Leipzig. Das Exil Archiv hatte seit dem Frühjahr 2021 daran gearbeitet. Die Leiterin des Archivs, Sylvia Asmus, hat das Interview mit Kurt Maier in einem Studio in Washington geführt. Fünf Tage lang stellte sie ihm 900 Fragen, er lieferte 900 Antworten. Sylvia Asmus schildert Konrad Maier - trotz seiner 92 Jahre - als körperlich und geistig sehr fit.