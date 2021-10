Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen besonders hoch

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen nimmt täglich zu. In Freiburg liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 163. Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche.

In Freiburg scheint sie angekommen zu sein: die vierte Corona-Welle. Das Gesundheitsamt meldet am Mittwochmorgen für die Stadt Freiburg 10.055 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie. Das sind 89 mehr als vor einem Tag. Die Inzidenz liegt somit bei über 163, gut doppelt so hoch wie vor einer Woche. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche. Was lässt sich daraus ableiten?

Unter den Neuinfektionen sind vor allem Ungeimpfte

Vor allem eines: die pandemische Lage hält an. In Freiburg haben sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 163 Menschen angesteckt, eine Woche zuvor waren es 85. Wenn es so weiter geht, steigen die Infektionen wieder exponentiell an.

Es sind vor allem die Ungeimpften, die sich anstecken. In Freiburg sind gerade mal 69 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner geimpft, vor allem Kinder und Jugendliche haben keinen Impfschutz. In Baden-Württemberg sind nur etwas mehr als ein Drittel der 12-17-Jährigen geimpft, das heißt, gerade in dieser Altersgruppe gibt es jetzt auch in Freiburg besonders viele Corona-Infektionen.

Corona-Ausbruch in Waldorfschule

Zuletzt hat es beispielsweise in einer Freiburger Waldorfschule einen Corona-Ausbruch gegeben, aktuell knapp 80 Menschen, darunter aber auch einige Erwachsene, haben sich mit Covid angesteckt, vielleicht auch, weil der Corona-Schutz inzwischen nicht mehr ganz so ernst genommen wird.

Impf-Empfehlung der Behörden

Die Behörden rufen nun weiter zum Impfen auf. Auch an den Schulen gibt es teilweise Impfaktionen mit Impfbussen. Die Schulen können sich diesbezüglich an die Universitätsklinik Freiburg wenden. Allerdings scheuen manche Einrichtungen diesen Schritt, weil es bei Impfaktion vor Schulen bereits auch zu Protesten von Impfgegnern und entsprechenden unschönen Situationen gekommen ist.

Testen, testen, testen - so die weitere Strategie

Zu den Impfappellen kommt noch ein sehr engmaschiges Screening: die so genannten Pooltests: zwei Mal pro Woche in der ersten Unterrichtsstunde muss jede Klasse oder Kitagruppe eine Sammelprobe abgeben. Ist die negativ, gibt es Entwarnung. Ist sie allerings positiv, dann kann mit der Analyse des Einzelabstrichs das infizierte Kind herausgefunden werden. Hier war es in Freiburg zuletzt so, dass täglich sechs Pooltests positiv waren. Die einzelnen Kinder müssen dann in Quarantäne, nicht aber die ganze Klasse oder Gruppe.

Infektionen bei Kindern können gefährlich werden

Kinder und Jugendliche haben vielleicht nur einen leichten Verlauf. Aber sie können andere anstecken. Und zwar die doch immer noch große Gruppe der ungeimpften Erwachsenen zwischen 18 und 65. Das Problem sind ja die Intensivstationen. Stand Dienstag liegen in Baden-Württemberg bereits 234 Covid-Patienten auf Intensivstationen, der überwiegende Teil davon ungeimpft. Das macht 10 Prozent aus und ist noch gut zu verkraften.

Zahl der Intensivpatienten nimmt ständig zu

Auch in Freiburg ist die Zahl der Intensivpatienten mit Covid noch überschaubar. Aber das könnte sich natürlich schnell ändern, wenn die Zahlen tatsächlich exponentiell ansteigen. Das Problem ist auch, dass Covid-Patienten in der Regel über Wochen versorgt werden müssen und so die für Operationen benötigten Intensivbetten blockieren. Die Situation könnte also sehr schnell kippen. Und dann wird das Land auch die Corona-Vorschriften wieder verschärfen.