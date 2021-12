Bundestagswahl: Landesweit höchste Frauenquote

Im Wahlkreis Freiburg ist der Frauenanteil bei Kandidierenden für die Bundestagswahl landesweit am höchsten. Am niedrigsten ist er in Offenburg. Dort hat sich laut statistischem Landesamt keine einzige Frau für die Bundestagswahl am 26.September aufstellen lassen. Alle Parteien schicken hier männliche Bewerber ins Rennen. Ganz anders in Freiburg, wo 61,5 Prozent der Kandidierenden Frauen sind. Das ist mit Abstand Spitze in Baden-Württemberg. Insgesamt stehen dort 747 Menschen zur Wahl, 231 davon sind Frauen. Das entspricht einer Quote von rund 31 Prozent. Dem statistischen Landesamt zufolge kandidiert im Land nur eine einzige diverse Person, also eine Person, die weder männlich noch weiblich ist. Sie tritt im Wahlkreis Schwarzwald-Baar an.