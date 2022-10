Neue Hoffnung für Gesundheitscampus in Bad Säckingen

Die Stadt Bad Säckingen hofft auf eine Lösung für den Weiterbau am Gesundheitscampus. Wegen einer Kostenexplosion stehen die Bauarbeiten an dem Millionenprojekt derzeit still.

In Bad Säckingen soll das ehemalige Krankenhaus in einen Gesundheitscampus umgebaut werden. Das Bauvorhaben gilt als Leuchtturmprojekt für die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Der Umbau wird deshalb auch vom Land Baden-Württemberg und dem Landkreis Waldshut finanziell unterstützt. Doch Ende August mussten die Bauarbeiten wegen einer Kostenexplosion eingestellt werden. Die Baukosten hatten sich zum zweiten Mal deutlich erhöht. Aus den zunächst geplanten 28 Millionen wurde 35 Millionen Euro und zuletzt sollte der Umbau 44 Millionen kosten. Weil die finanziell angeschlagene Stadt diese Summe nicht finanzieren kann, musste der Bau eingestellt werden. 15 Millionen Euro hat sie bereits investiert. Ein neues Bauunternehmen soll die Lösung sein Die Lösung des Problems soll ein Bauunternehmer aus dem benachbarten Rheinfelden sein. Dieser soll als sogenannter "Beauftragter des Bauherren" arbeiten. Damit würde sich die Stadt das notwendige externe Fachwissen dazu holen, so Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl. Die Baufirma soll das Projekt bis Ende November durchrechnen und nach Einsparmöglichkeiten suchen. Möglich seien Abstriche bei der Qualität und neue Verhandlungen bei der Materialbeschaffung. Um nicht weiter Geld und Zeit zu verlieren, sollen die bestehenden Verträge mit Baufirmen, Planer und Architekten weiterlaufen. Ob die Bauarbeiten nach drei Monaten wieder aufgenommen werden, hängt davon ab, ob der Kostenrahmen um neun Millionen Euro auf 35 Millionen gesenkt werden kann. Das entscheidet sich Ende November. Europäisches Vergaberecht bleibt Stolperfalle Allerdings geht die Stadt mit dieser Lösung auch ein Risiko ein. Die direkte Vergabe des Auftrags an den Bauunternehmer ist durch das EU-Vergaberecht nicht abgedeckt. Die Stadt wird die Vergabe im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichen. Theoretisch können andere Anbieter aus der Branche dann innerhalb vier Wochen Einspruch einlegen und den Neustart noch einmal verzögern. In dieser Notsituation habe die Stadt jedoch keine andere Möglichkeit, so Bürgermeister Alexander Guhl. Eine Neuausschreibung des gesamten Projektes sei nicht möglich. Letzte Chance für den Gesundheitscampus Diese Lösung dürfte die letzte Chance sein, um das Projekt zu retten. In dem Campus sollen Arztpraxen, Physiotherapeuten, ein Seniorenpflegeheim und das DRK als Mieter einziehen. Noch seien die Mieter bereit, die Verzögerungen und Mieterhöhungen mitzutragen. Ende November muss eine Lösung vorliegen, sonst droht der Campus GmbH, die eine hundertprozentige Tochter der Stadt Bad Säckingen ist, die Insolvenz. Noch immer unklar ist, wie es zu dieser unerwarteten Kostensteigerung kommen konnte. Planer und Projektsteuerung hatten innerhalb von wenigen Tagen eine Kostensteigerung um fast 20 Prozent vorgelegt. Weil Bürgermeister Alexander Guhl als Aufsichtsratsvorsitzender der Campus GmbH diese Kostensteigerung nicht früher bemerkt hat, wurde eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn eingereicht.