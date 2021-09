Sechs Bauernhöfe ausgezeichnet

per Mail teilen

Das Regierungspräsidium Freiburg hat sechs „Höfe für biologische Vielfalt“ ausgezeichnet. Sieger ist der Emmendinger Biobetrieb Hof Wöpplinsberg. Für artenreiche Ackerflächen und innovativen Ideen erhalten Veronika und Christian Schoening 4.000 Euro Preisgeld. Den mit 3.000 Euro dotierten zweiten Preis bekommt Familie Kraibühler, die im Kreis Rottweil Grünland in steilsten Lagen mit speziellen Landschaftspflege-Maschinen und schottischen Hochlandrindern bewirtschaftet. Der mit 3.000 Euro dotierte 3. Preis geht an den Schmiederhof in Lahr-Langenhard. Dort erzeugt Bernd Schmieder Rind- und Schweinefleisch auf Tierwohl-gerechte Art und vermarktet es vollständig direkt. Drei mit 1.000 Euro dotierte Sonderpreise erhielten Betriebe aus dem Kreis Rottweil und der Ortenau.