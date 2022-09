Basel: Höchstes Hochhaus der Schweiz eingeweiht

Beim Schweizer Pharmakonzern Novartis soll in den nächsten drei Jahren in der Schweiz etwa jeder zehnte Arbeitsplatz gestrichen werden. Das bestätigte Novartis auf Anfrage. Damit werden in der Schweiz bis zu 1.400 Stellen gestrichen, weltweit bis zu 8.000 Stellen. Dazu, wie viele Arbeitsplätze in Basel betroffen sind, äußerte sich Novartis nicht. Grund sind Umstrukturierungen des Pharmakonzerns: Novartis will die Sparten Pharma und Krebsmedikamente zusammenlegen. Damit sollen bis 2024 weltweit eine Milliarde US-Dollar eingespart werden. Der Stellenabbau soll nach einem Sozialplan erfolgen. Den betroffenen Mitarbeitern will Novartis nach eigenen Angaben unter anderem neue Stellen vermitteln. mehr...