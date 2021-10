Praxistage werben für nachwachsendes Baumaterial

Rund 150 Auszubildende, Studierende und Experten aus den Bereichen Architektur und Bauingenieurwesen nehmen seit Donnerstag an den ersten „Praxistagen Holz“ in Höhenschwand teil. Dabei handelt es sich um eine zweitägige Veranstaltung von fünf regionalen Holzbaubetrieben in Zusammenarbeit mit dem Biosphärengebiet Schwarzwald. Die Betriebe wollen zeigen, was sie alles können – und das mit Holz, einem nachwachsenden Rohstoff. Im Gegensatz zu Beton ist Holz ein klimafreundlicher Rohstoff, sagte einer der Geschäftsführer. Außerdem wollen die Praktiker den Austausch mit der Wissenschaft fördern und deutschlandweit Fachkräfte für die Region und ihre Unternehmen gewinnen.