Hochzeitsplanerin aus Elzach: "Eine zweite Chance gibt es nicht"

Goldenes Besteck, gläserne Teller, Kerzenschein - Hochzeitsplanerin Anna-Maria Rock gibt alles, damit der eine Tag für ihre Brautpaare perfekt wird. Eine zweite Chance hat sie nicht.

Der Druck ist enorm, die Ansprüche sind hoch - nicht nur die der Brautpaare, sondern auch Anna-Maria Rocks eigene. Sie ist Hochzeitsplanerin aus Elzach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). "Ich habe immer nur eine Chance, eine zweite bekomme ich nicht. Da muss einfach alles perfekt laufen", sagt sie. Die Paare haben sie ausgewählt, damit ihre Hochzeiten einzigartig sind. Dafür bezahlen die Paare schon mal Beträge im mittleren fünfstelligen Bereich.

Anna-Maria Rock ist bei den Hochzeiten dabei, dekoriert und koordiniert alles. SWR Jasmin Bergmann

Das Business mit Hochzeiten

Anna-Maria Rock hat viel zu tun: An einem Wochenende tanzt sie schon mal auf mehreren Hochzeiten. Alleine lässt sich das nicht bewältigen. Sie hat ein ganzes Team um sich: fast 25 Hochzeitshelferinnen und -helfer. Sie schleppen, dekorieren, planen und befolgen Anna-Maria Rocks Anweisungen - mit ihrem ganz konkret erfassten Ablaufplan, den sie immer auf ihrem Klemmbrett bei sich trägt. Ohne Plan bricht das Chaos aus. Nur so behält Anna-Maria Rock zwischen all den Hochzeiten den Überblick.

"Ich habe noch immer vor jeder Hochzeit Bauchkribbeln, wie wenn man verliebt ist."

Sarah und Maximilian Hug haben in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) geheiratet. Eineinhalb Jahre lang haben sie mit Anna-Maria diesen einen Tag geplant. SWR Harry Carius

Eigener Showroom in Elzach

In Elzach hat die 35-Jährige ihren eigenen Showroom. Hier plant sie zusammen mit den Brautpaaren das Deko-Konzept für die Hochzeit. Die Paare finden hier alles: goldenes Besteck, gläserne Teller mit Goldrand, cremefarbene Kerzen in hölzernen Ständern. Sie haben die Wahl zwischen 50 verschiedenen Tischdeckenfarben mit den passenden Servietten dazu.

Vor zehn Jahren hat die Planerin gemeinsam mit ihrem Mann Dominic Rock ein eigenes Hochzeits-Business gegründet. Er kümmert sich um die Lager und den Ein- und Verkauf. Denn die Rocks verleihen und verkaufen auch Hochzeitsdeko-Artikel. Dominic Rock importiert die Ware direkt aus China. Über insgesamt 88.000 Artikel für Hochzeiten stapeln sich in ihren Lagern.

Ehemann Dominic Rock war Hochzeitsfotograf, bevor er mit Anna-Maria Rock ihr eigenes Business gegründet hat. SWR Harry Carius

Er war früher Hochzeitsfotograf, sie arbeitete in der Hotelbranche. Vielleicht legt sie auch deshalb so großen Wert darauf, dass das Besteck eine Daumenbreite vom Tischrand entfernt liegt, das Weinglas oberhalb des Wasserglases steht und die Tischdecken absolut faltenfrei sein müssen. Gelernt ist gelernt.

Jede Hochzeit ist Anna-Maria Rocks Visitenkarte für die nächste

Nicolas Widmer und Claudia Martinez haben in einem Gewächshaus in der Nähe von Basel (Schweiz) geheiratet. Es war einer der großen Aufträge für Anna-Maria. SWR Harry Carius

Vor allem die Bräute, verlassen sich zu 100 Prozent auf Anna-Maria Rock. "Ich weiß, dass mit Anna-Maria alles perfekt laufen wird. Weil wenn irgendetwas ist, dann wird sie dabei sein und wird alle Probleme lösen und wir werden nichts mitbekommen", sagt Braut Claudia Martinez.

Eine Hochzeitsfeier in einem Gewächshaus nahe Basel - das hatte Anna-Maria Rock noch nie. Sie hat die komplette Dekoration inklusive Tische und Stühle aus Elzach mitgebracht. SWR Jasmin Bergmann

Die Hochzeitsfeier von Claudia Martinez und Nicolas Widmer ist ein besonderer Auftrag in diesem Jahr für die Hochzeitsplanerin. Das Paar kommt aus Basel in der Schweiz und will auch dort heiraten. Für Anna-Maria Rock bedeutet das: eine Hochzeit im Ausland, in einer ihr unbekannten Location mit fremden Dienstleistern. Jede Hochzeit ist wie eine Visitenkarte für sie und beschafft ihr ihren nächsten Job. Für Fehler bleibt da kein Spielraum - fremde Location hin oder her.