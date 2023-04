Das neue Kulturwehr in Breisach am Rhein soll zusammen mit zwölf weiteren Rückhalteräumen BW vor Hochwasser schützen. Eine ökologische Flutung des Rheinwaldes wird aber kritisiert.

In Breisach am Rhein (Landkreis Ememndingen) sind die Bauarbeiten am neuen Hochwasserrückhalteraum abgeschlossen. Dieser soll zukünftig Hochwasser am Rhein verhindern, indem bei extremen Regenfällen der Rheinwald geflutet wird. Die Überflutungsflächen sollen wie vor rund 200 Jahren als natürlicher Hochwasserschutz dienen.

Doch auch wenn die Bauarbeiten in Breisach abgeschlossen sind, können die Flächen noch nicht geflutet werden. Denn auf französischer Seite wird das Bauprojekt erst 2025 abgeschlossen. Dann sollen auf der gesamten Fläche über neun Millionen Kubikmeter Rheinwasser zurückgehalten werden können.

Die Möhlin, die aus dem Rhein fließt, hat neue künstliche Seitenarme erhalten. Diese sollen im Falle eines Hochwassers zuerst volllaufen. Sie sind, genauso wie Teile des Rheinwaldes, von einem Damm umschlossen.

Rückhalteräume schützen Mannheim und Ludwigshafen

Das Kulturwehr ist einer von 13 Rückhalteräumen am Oberrhein - zwischen Mannheim und Weil am Rhein. In Südbaden entstehen weitere Rückhalteräume in Ichenheim und an der Elzmündung (Ortenaukreis), sowie in Wyhl/Weisweil und Breisach/Burkheim (Landkreis Emmendingen). Finanziert werden die Vorhaben von Land und Bund.

"Das dient dazu, dass im Falle eines Falles das Wasser einfach Platz hat und dann nicht unkontrolliert zu Hochwasser führt."

Am Möhlinwehr gibt es einen Fischtreppe, damit die Fische zwischen Rückhalteraum und Möhlin wandern können. SWR Paula Zeiler

Die Rückhalteräume sollen vor allem die Orte oberhalb von Iffezheim (Kreis Rastatt) schützen, die eher hochwassergefährdet sind. Dazu gehören die Ballungsräume rund um Mannheim und Ludwigshafen, wie das Regierungspräsidium mitteilte.

Ökologische Flutung mehrmals jährlich

An durchschnittlich 20 Tagen im Jahr soll der Rückhalteraum bei Breisach unabhängig vom Hochwasserschutz geflutet werden, aus ökologischen Gründen. Nach der ökologischen Flutung soll der angrenzende Rheinwald zeitlich eingeschränkt wieder zur Aue werden - so wie vor rund 200 Jahren, als der Rhein noch ein Wildstrom war.

Der fertige Hochwasserrückhalteraum wird durch einen Damm begrenzt. Im Zwischenbereich fließt die Möhlin, mit ihren vielen Flussarmen. Auch wachsen hier Teile des Rheinwaldes. Regierungspräsidium Freiburg

Kritik an der ökologischen Flutung

Die "Bürgerinitiative für eine verträgliche Retention Breisach / Burkheim e.V." und die Stadt Breisach sehen die ökologische Flutung kritisch. Bürgermeister Oliver Rein (CDU): "Im 19. Jahrhundert gab es auch andere klimatische Bedingungen. Wir haben große Zweifel, dass es wieder so klappen kann." Für die Bürgerinitiative gefährde die Flutung die biologische Artenvielfalt. Auch wird eine Mückenplage befürchtet.

Wie die Natur sich den ökologischen Flutungen anpasst, wird wissenschaftlich beobachtet. 20 Jahre soll dafür Zeit sein. Damit wurde bereits begonnen, sagt Harald Klumpp vom Regierungspräsidium Freiburg: "Wir haben letztes Jahr schon den ganzen Raum untersucht, um zu schauen wie die Natur ohne Wasser klar kommt, um dann auch die Auswirkungen monitoren zu können."