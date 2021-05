Zu Pfingsten sind viele unterwegs - auf dem Bike, in Wanderstiefeln oder mit dem Klettergurt - der Schwarzwald: ein großer Freizeitpark ohne Eintrittsgeld. Das könnte sich vielleicht bald ändern.

Einen Tagestrip an den Titisee – das ist für viele schon so etwas wie eine Tradition: Für ein Mutter-Tochter-Gespann aus Küssaberg ist es etwas "was wir gerne versuchen zu machen, alle zwei Wochen, am freien Tag. Sie hat eine Stunde Anfahrtsweg von der einen Seite hinter Freiburg und ich von der anderen Seite. Hier ist so unser Mittelpunkt um sich zu treffen."

Tagesticket: Ein paar Euro als Beteiligung an Infrastruktur

Auf Tagesgäste wie sie könnte bald eine Gebühr zukommen. Eine Art Tagesticket, das ein paar Euro kosten soll. Das ist die Idee der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, sagt ihr Geschäftsführer Thorsten Rudolph: "Es geht nicht darum überall Eintrittsgelder zu verlangen, sondern einfach zu überlegen: Wie kann ein Gast, der hier herkommt ohne zu übernachten, der auch keine Wertschöpfung lässt, sich hier an dieser Infrastruktur, an den Freizeiteinrichtungen beteiligen, damit das Klima und die Nachhaltigkeit in hoher Qualität erhalten bleiben."

Tagespauschale könnte fehlende Einnahmen abfedern

Rund sechs bis sieben Millionen Tagesgäste strömen normalerweise jährlich in den Schwarzwald. Wegen der Pandemie sind es jetzt viel weniger. Die angedachte Tagespauschale soll fehlende Einnahmen teilweise abfedern, so Rudolph weiter: "Wenn Corona jetzt gewütet hat in den Finanzhaushalten der Kommunen, weil viele Einnahmen weggebrochen sind, dann muss man schon darüber nachdenken, wo diese Finanzmittel wieder herkommen."

Pauschale für Tagesgäste hat noch viele Fragezeichen

Ob und wann und in welcher Höhe diese Pauschale für Tagesgäste kommt ist bislang noch unklar. Und vor allem wie sie umgesetzt werden soll. Sicher dürfte sein: Darüber wird wohl noch viel diskutiert werden.