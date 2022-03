Hochschwarzwald Card: Erfolgreich der Corona-Krise getrotzt

Die aktuellen Lockerungen lassen auf die Zeit nach Corona blicken. Auch die Hochschwarzwald Tourismus GmbH in ihrer digitalen Jahreshauptversammlung.

Absolut coronakonform weil digital, so präsentiert sich die Jahreshauptversammlung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) in diesem Jahr. Zunächst geht der Blick zurück auf die Herausforderungen durch Corona. Dennoch konnte in der wenigen Zeit, in der 2020 Tourismus möglich war, mit der Hochschwarzwald Card gut gewirtschaftet werden. Geschäftsführer Thorsten Rudolph sagte: "Wir haben letztes Jahr nur 26 Prozent der Übernachtungen verloren. Wobei das 'nur' möchte ich in Anführungszeichen setzen. Da ist die Hochschwarzwald Tourismus GmbH und die Betriebe noch mit einem 'blauen Auge' aus einer sehr schwierigen Zeit heraus gegangen."

Uneinigkeit über Transparenz von Ausgleichszahlungen

Mehr als 235.000 Karten hat die Hochschwarzwald Tourismus GmbH im vergangenen Jahr ausgegeben. Doch der Liftverbund Feldberg, der früher ganz selbstverständlich zur Hochschwarzwald Card gehört hat, wird auch weiterhin nicht dabei sein. In dem Streit geht es unter anderem um die Transparenz von Ausgleichszahlungen. Dazu sagte Thorsten Rudolph: "Weil wir nicht auf darauf eingegangen sind eine Sonderregelung schaffen zu wollen - gerade vor dem Hintergrund, dass man transparent und einheitlich vorgeht - deswegen ist die Feldberg-Bahn in diesem Sommer nicht dabei."

Für Gäste ohne Card kommt neue digitale Gäste-Plattform

Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH ist ein Zusammenschluss aus 20 Ferienorten in der Region. Schon seit zwölf Jahren wird Touristen hier die Hochschwarzwald-Card angeboten. Darüber hinaus soll ein nun neues Angebot geschaffen werden: eine sogenannte digitale Gäste-Plattform. Auch wer nicht im Besitz der Hochschwarzwald Card ist, soll künftig von Rabatten profitieren, allerdings nicht so stark wie die Besitzer der Karte. Ulrike Brodscholl, die Leiterin der Hochschwarzwald-Card sagte: "Der Gast ohne die Card sieht alle Leistungen, die im System eingepflegt und buchbar sind. Allerdings erhält er keine kostenlosen Basisleistungen und erhält maximal einen Rabatt von zehn Prozent, wenn das vom Leistungspartner gewünscht ist."

Wintersaison 2021/22: Hochschwarzwald Card auch digital

Nicht nur das Angebot der Hochschwarzwald Tourismus GmbH wird digitaler, auch die Karte selbst wird es zur nächsten Saison digital geben: "Zur Wintersaison 2021/22. Geplant ist es jetzt zum 1. Dezember, spätestens 1. Januar 2022", so Ulrike Brodscholl zum geplanten Starttermin.

Trotz Personalsorgen: Vorfreude auf den Sommer ist groß

Obwohl es auch noch Sorgen wegen Personalmangels bei den Gastronomen gibt, ist die generelle Vorfreude auf den Sommer und die Urlaubsgäste groß. HTG-Geschäftsführer Thorsten Rudolph sagte: "Natürlich ist die Freude groß, dass nach einem Lockdown von sechs Monaten endlich wieder eine Normalität zurückkehrt. Ich glaube, dass der Sommer wieder ganz gut werden sollte. Für uns ist auch wichtig, dass diese Lockerungen so gewählt werden, dass das Urlaubserlebnis für die Gäste immer noch ein großes ist."