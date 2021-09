Hochrheinbahn wird elektrifiziert

Die Elektrifizierung der Hochrheinbahn zwischen Basel und Erzingen (Kreis Waldsuht) kommt ins Rollen. Seit Dienstag liegen in den betroffenen Gemeinden der Landkreise Lörrach und Waldshut die Pläne aus. Das Projekt kostet 290 Millionen Euro. 2023 will die Bahn mit den Bauarbeiten beginnen, von 2027 an sollen elektrische Züge fahren. Dafür werden Oberleitungen auf einer Strecke von 75 Kilometern gebaut. Außerdem werden alle Bahnsteige barrierefrei und verlängert. Dadurch sollen längere Züge fahren können. Mittwochabend informiert die Bahn in Waldshut über den Abschnitt Waldshut-Erzingen.