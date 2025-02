Tausende Narren feiern Fasnacht in Waldshut

Die Freunde der Fasnacht vom Hochrhein haben sich am Wochenende in Waldshut getroffen. Highlight war der Umzug durch die Stadt am Sonntagnachmittag.

Waldshut bebt - Zum Glück ein Fasnachts-Beben. Die mittelalterliche Altstadt hält das aus. Denn Fasnacht machen sie hier schon seit mehr als 600 Jahren. Aber selten so heftig wie in diesem Jahr. Es ist Hochrhein-Narrentreffen in Waldshut – zigtausend Menschen feiern auf der Partymeile zwischen den Stadttoren. Insgesamt etwa 8.000 Personen waren laut Polizei am Sonntag beim großen Narrenumzug dabei. Die Veranstaltung blieb weitgehend friedlich.

SWR-Reporterin Petra Jehle hat sich ins Fasnachtsgetümmel gestürzt:

Mit Maske und Häs durch Waldshut

Höhepunkt des Fasnachtswochenendes war der große Umzug am Sonntagnachmittag. Pünktlich um 14:11 Uhr startete der Menschenzug durch die Altstadt. Auf das Jahr 1411 geht die mittelalterliche Tradition der "Narro-Zunft Waldshut" zurück. Los ging es am Schulzentrum. Von dort aus zogen die rund 4.000 Hästrägerinnen und -träger in Richtung Altstadt und tanzten sich schon einmal für die Festlichkeiten in zwei Wochen warm.

Fast genauso viele Zuschauerinnen und Zuschauer jubelten ihnen dabei am Rand zu. Auch sie waren verkleidet: mit Sonnenbrille, traditionellem Häs oder als Dino. Und gut aussehen lohnt sich – die Süßigkeiten flogen in rauen Mengen und der Umzug wurde live im SWR Fernsehen gezeigt.

Narri, Narro - ein ganzes Wochenende lang

Einen Tag vor dem Umzug, am Samstag, feierten die Närrinnen und Narren unter dem Motto "von drei bis drei" von nachmittags bis spät in die Nacht. Auf einer Festmeile boten Vereine aus der Region an Ständen Essen, Trinken, Spiel und Spaß an. Die traditionelle Narrenmesse in der Liebfrauenkirche, Brauchtumsvorführungen und Musik standen außerdem auf dem Programm. Das letzte Mal hatte die "Narro-Zunft Waldshut" das Treffen vor zehn Jahren ausgetragen.