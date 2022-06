Klinikum Hochrhein in Waldshut befürwortet verpflichtendes Dienstjahr

per Mail teilen

Pflicht zur Bundeswehr oder soziales Jahr für junge Menschen ab 18 - darüber wird derzeit diskutiert. Für Einrichtungen wie das Klinikum Hochrhein in Waldshut wäre das ein Segen.

Großer Personalmangel ist ein Problem, mit dem das Klinikum Hochrhein in Waldshut oft zu kämpfen hat. Das Krankenhaus schlägt deshalb Alarm: So kann es nicht mehr weitergehen. Aber wie dann?

Vor kurzem hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein verpflichtendes Dienstjahr vorgeschlagen - entweder in der Bundeswehr oder als soziales Jahr, verpflichtend für alle Frauen und Männer ab 18 Jahren. In Waldshut kommt diese Idee gut an. Aber es gibt auch kritische Stimmen bei jungen Menschen.

Stationsleiter Christian Sprink und Ärztin Andrea Bosch von der Intensivstation am Klinikum Hochrhein arbeiten täglich bis zum Anschlag, aber es reicht nicht. 22.000 Patientenkontakte pro Jahr gibt es alleine in der Notaufnahme. Die 22 Pflegekräfte plus Mediziner sind immer häufiger erschöpft und resigniert, vor allem an den Wochenenden.

Pflege-Fachpersonal ist kaum zu bekommen

Das Problem: Fachpersonal wie Pflegerinnen und Pfleger ist rar. Man stoße oft an die Grenzen der Leistungsfähigkeit, schildert Stationsleiter Sprink die Situation. Die Lage auf der Intensivstation habe sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschlechtert und sei durch Corona noch einmal dramatischer geworden. Ein verpflichtendes Dienstjahr für junge Leute könnte aus seiner Sicht tatsächlich helfen. Das hängt auch mit seiner eigenen Biographie zusammen.

"Ich persönlich habe Zivildienst gemacht. Ohne den wäre ich nie in Kontakt mit dem System oder dem Pflegedienst hier gekommen. Von daher sehe ich das schon als Chance."

Junge Menschen sehen Dienstjahr eher skeptisch

Fragt man die jüngere Generation selbst, was sie von der Idee eines verpflichtenden Dienstjahres halten, sind ihre Antworten eher zurückhaltend.

"Das ist schon eine sehr einschneidende Maßnahme in die Handlungsfreiheit von vielen Menschen, wenn man sagt: Du musst jetzt ein Jahr nach dem Abi das und das machen. Auch in Bereichen, wo man es nicht unbedingt will."

"Da ich jemand bin, der sehr freiheitlich eingestellt ist, bin ich immer gegen eine Pflicht. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es sehr hilfreich sein kann, weil man ja besonders in diesen Gebieten Personalmangel hat. Außerdem würde man dann die jüngeren Menschen zwingen, sich mit sich selbst zu beschäftigen."

Grundsätzlich ist das verpflichtende Dienstjahr eine gute Idee, sagt Leonie Knoll, Jugendsekretärin beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Baden-Württemberg. Aber sie will die Politik nicht aus der Pflicht entlassen, im Gesundheitswesen bessere Bedingungen herzustellen und sagt: "Wir sehen ganz klar, dass junge Menschen gerade als Sündenböcke missbraucht werden und eben als billige Notlösung fungieren sollen. Damit muss sich die Politik nicht mit den wahren Problemen des Pflegenotstands beschäftigen." Aus ihrer Sicht ist der Vorschlag problematisch aufgrund von schlechtem Ansehen, schlechten Arbeitszeiten und Arbeitsumständen sowie einer nicht fairen Bezahlung.

Verpflichtendes Dienstjahr könnte auch gut bezahlt werden

In Waldshut am Klinikum Hochrhein könnte das auch anders laufen und ein verpflichtendes Dienstjahr gut bezahlt werden, betont der Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt. Er sieht nur Vorteile eines solchen Jahres, wenn es entsprechend honoriert wird: "Wir können das doch adäquat vergüten. Es spricht nichts dagegen, diese Tätigkeit so auszugestalten, dass die Leute sagen: Das ist vergleichbar mit einem Ausbildungsberuf, und ich kann dieses Jahr auch für mich persönlich nutzen, um mich zu finden."

Auf diese Weise, glaubt man in der Klinik in Waldshut, wären am Ende alle zufrieden. Und die Krankenhäuser hätten endlich wieder ausreichend Personal für die Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten.