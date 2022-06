Dramatischer Personalmangel am Hochrheinklinikum

Das Klinikum Hochrhein in Waldshut schlägt Alarm. Wegen Personalmangels konnten am vergangenen Wochenende Patienten nur nach langer Wartezeit oder gar nicht aufgenommen werden. Das hat das Klinikum nun mitgeteilt. Patienten mussten demnach auf Krankenhäuser in den Nachbarlandkreisen umgeleitet werden. Die Klinik werde die OP-Kapazitäten reduzieren müssen, hieß es weiter. Pflegebedürftige Patienten würden außerdem früher in Heime und Familien zurückkehren müssen. In 30 Jahren habe er noch nie eine so schwierige Situation erlebt, so Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt. Sein Appell an alle: Die Notaufnahme nur für dringende Notfälle und nicht als Ersatz für ambulante Behandlungen nutzen.