Hochkarätiges Festival auf der Hochfirstschanze

Das Festival an der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt wird in diesem Jahr eine „Hollywood Film-Gala“ und „The Magical Music of Harry Potter“ präsentieren. Original Harry-Potter-Darsteller, Starsolisten und -solistinnen und das London Philharmonic & Symphonic Film-Orchester bringen die oscarnominierte Filmmusik am 30. Juli in Titisee-Neustadt auf die Open-Air-Bühne. Bereits tags zuvor werden bei der „Hollywood Film-Gala“ weltbekannte Klassiker der Kinogeschichte präsentiert. Dazu ist mit Harold Faltermeyer einer der weltweit bekanntesten Filmkomponisten beim Festival an der Hochfirstschanze dabei. Tickets sind ab sofort erhältlich.