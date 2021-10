Durbacher Rebhaus zieht nach Gutach um

Morsche Balken, knarzende Treppen - das Rebhaus in Durbach (Ortenau) ist fast 250 Jahre alt - und geht noch auf Reisen: Das ganze Haus zieht ins Freilichtmuseum Vogtsbauernhof um.

Das historische Gebäude soll auf dem Museumsgelände in Gutach die Winzerorte der Vorgebirgszone repräsentieren und wird dann "Ortenauhaus" heißen und nach dem Effringer Schlössle das zweite Haus aus den nördlichen Regionen des Schwarzwalds sein.

Am Giebel hat das Haus Farbe verloren, im Innern sind morsche Balken zu Tage getreten, und an der Längsseite des Durbacher Rebhauses sieht man: Das Gebäude ist im Laufe seines Lebens vorne deutlich abgesackt. Trotzdem hat es die Leitung des Freilichtmuseums regelrecht verzaubert.

"Wir waren hier, haben das angeschaut und haben gewusst: Das ist es. Es ist sehr anmutig, es wirkt sehr anheimelnd, einladend. Es ist typisch für die Region."

Nicht Stein für Stein, sondern Wand für Wand wird das Haus transportiert

Die grünen Fensterläden, das tief gezogene Krüppelwalmdach und die knarzende Holztreppe hinauf ins Obergeschoss – das komplette Haus wird nun für den großen Umzug vorbereitet und Stück für Stück verladen. Wie vor einigen Jahren beim Effringer Schlössle realisiert eine Spezialfirma für Baudenkmalpflege die Versetzung. Sie transportiert nicht einzelne Balken oder Steine, sondern das Haus in großen Teilen, das heißt die Fachwerkkonstruktion mit Mauerwerk, Putz und Tapete kommt wandweise mit.

Erst zur Kur nach Oberschwaben, und dann zurück in die Ortenau

Das Durbacher Rebhaus reist nicht auf direktem Weg nach Gutach, sondern erstmal nach Oberschwaben in eine Halle in Rot an der Rot. Da wird das Haus gründlich restauriert, bevor es dann seinen neuen Platz im Freilichmuseum Vogtsbauernhof in Gutach findet. Dort soll das Fachwerkhaus ab Sommer 2023 im Innenraum den Charme der 1960er Jahre versprühen. Die Inneneinrichtung wird in Teilen original sein, anderes wird ergänzt.

Die Nebengebäude des Rebhauses bleiben in Durbach. Sie sollen im Freilichtmuseum nachgebaut werden und mit dem künftigen "Ortenauhaus" wieder zu einem Ensemble zusammenwachsen. Eine Idee für die künftige Nutzung der Nebengebäude hat der Ortenauer Landrat Frank Scherer eingebracht: Ein Winzerstube.

Der große Aufwand hat auch seinen Preis

Insgesamt sind für das Großprojekt 2,6 Millionen Euro Kosten veranschlagt, 1,21 Millionen Euro Landesförderung soll es geben. Die übrigen Kosten werden über Eigenmittel des Museums und eine Finanzspritze des Ortenaukreises finanziert.