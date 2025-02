Mehr als 400 Jahre hat ein Schwarzwaldhof überstanden. Dann brach aus noch unbekannter Ursache ein Feuer in dem historischen Gebäude aus. Bei Löschversuchen wurde eine Person verletzt.

In Fröhnd (Kreis Lörrach) ist am Mittwoch im historischen Gasthaus "Hirtenbrunnen ein Feuer ausgebrochen. Am Abend war der Brand zwar unter Kontrolle, das 400 Jahre alte Haus ist aber wohl nicht mehr zu retten. Das Feuer soll gegen 15:30 Uhr ausgebrochen sein, meldete die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand, hieß es. Die Rauchentwicklung am Dach war stark. Ein Ersthelfer, der versucht hatte, den Brand zu löschen, soll eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.

Feuer in Fröhnd am Ruhetag ausgebrochen

Da das historische Gasthaus am Mittwoch Ruhetag hatte, befanden sich keine Personen im Gebäude. Der Brand war am Abend unter Kontrolle, sagte Lörrachs Kreisbrandmeister Uwe Häubner dem SWR. Die Löscharbeiten sollen vorrausichtlich noch bis in die Nacht hinein dauern. Ein Problem sei die Löschwasserversorgung vor Ort. Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Am Gebäude ist nach ersten Einschätzungen wohl ein Totalschaden entstanden.