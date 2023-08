Wie wurde in 1950er-Jahren am Bahnhof in Seebrugg gearbeitet?

Das historische Bahnhofsfest in Seebrugg zeigt, wie die Menschen in der Nachkriegszeit am Bahnhof gearbeitet haben. Das ganze Wochenende gibt es Ausstellungen und Vorführungen.

In Seebrugg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) dreht sich an diesem Wochenende alles um historische Bahnhofstechnik. Samstag und Sonntag herrscht beim historischen Bahnhofsfest im Musuemsbahnhof Betrieb wie in den 1950er-Jahren.

Mit vielen verschiedenen Aktionen, wie Ausstellungen und Vorführungen, will der Verein 3-Seenbahn den Besucherinnen und Besuchern das damalige Leben am Bahnhof zeigen. "Die Geschichten, die wir erzählen, sind bei vielen Menschen in Vergessenheit geraten", sagt Jens Reichelt Geschäftsführer des Vereins 3-Seenbahn. Es gehe dabei gar nicht so um die Eisenbahn, sondern was für eine Aufgabe der ländliche Bahnhof in Seebrugg damals für die Bevölkerung des Hochschwarzwalds hatte.

Aufbau ist viel Aufwand für Verein

Es gab in den 1950er-Jahren keine Lkw oder ähnliches, vieles wurde daher mit der Eisenbahn befördert - wie beispielsweise Bierfässer. Und so werden auch beim Bahnhofsfest unterschiedliche Güter verladen, die Rangierlok kommt zum Einsatz, Traktoren bringen die Ladung - all das mit historischer Technik. Eben ganz wie damals.

Die Vereinsmitglieder hantieren schon die ganze Woche auf dem Festgelände. "Der Aufbau ist schon recht aufwendig", sagte Geschäftsführer Jens Reichelt. Die alten Güterwagen müssen geschmiert werden, damit sie fahren können - sie stehen ja sonst nur da. Außerdem müssen sie viele Gerätschaften erstmal aufs Gelände schaffen, wie die historischen Bierfässer aus dem Keller der Rothausbrauerei.

Was in diesem Jahr Neu ist

"Wir haben in diesem Jahr so viele Verlade-Szenen wie noch nie", sagte Jens Reichelt vom Verein 3-Seenbahn. Das sei auch ein großer Teil dessen, was das ländliche Leben damals ausgemacht habe. Außerdem ist dieses Jahr erstmals eine 104 Jahre alt Dampflok ausgestellt. Neu dabei ist auch eine Minidampfbahn mit zwei richtigen kleinen Dampflokomotiven, auf der Kinder fahren können.

"Wir haben so viele Verlade-Szenen wie noch nie."

Was es beim Bahnhofsfest alles zu erleben gibt

Während des Bahnhofsfest gibt es verschiedene Veranstaltungen. Der Verein 3-Seenbahn zeigt zum Beispiel, wie zeitaufwendig und personalintensiv es war, Holz zu verladen. Oder wo die Kohle damals herkam und wieso es heute keine Kohlenhändler mehr gibt.

In einem alten Bahnpostwagen erzählt einer der letzten Bahnpostfahrer von seinem damaligen Arbeitsalltag. Auf dem Gelände steht auch ein Speisewagen von 1941. Besucherinnen und Besucher können dort erleben, wie die Menschen früher bei Reisen gegessen haben. "Viele wissen gar nicht, wie schick damals gespeist wurde", sagte Reichelt. Außerdem kann eine E-Lok besichtigt werden. Das elektronische Gefährt ist kürzlich 80 Jahre alt geworden.

Zum Musuemsbahnhof können die Besucherinnen und Besucher mit einem historischen Zug fahren. Der pendelt dreimal täglich zwischen Seebrugg und Titisee.

Bahnhofsfest ist Vereins-Höhepunkt

Die Vorfreude auf das Bahnhofsfest sei riesengroß, sagt Jens Reichelt. "Das Fest ist der jährliche Höhepunkt des Vereins." Dementsprechend groß sei die Motivation, den Besucherinnen und Besuchern auch viel zu bieten.

"Das Fest ist der jährliche Höhepunkt des Vereins."

Los geht es am Samstag im Museumsbahnhof um 10 Uhr. Ende ist am Sonntag gegen 17 Uhr.