"Morgens um sechs Uhr, wenn die Bevölkerung aufsteht, brauchen die Menschen mehr in einer Stunde, als wir produzieren können. Und deshalb ist es so wichtig für uns, diese Hochbehälter zu haben, damit fangen wir diese Spitzen ab. Und wir können in den betriebsärmeren Zeiten diese Hochbehälter wieder füllen."

Klaus Rohde, Wasserexperte von der Badenova