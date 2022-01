Historiker Hugo Ott gestorben

Der Historiker Hugo Ott ist tot. Der langjährige Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Freiburg starb im Alter von 91 Jahren in Merzhausen bei Freiburg. Mit Leidenschaft und Liebe zum Detail erforschte er die Geschichte des südwestdeutschen Raums. Dabei ging es Hugo Ott vor allem um Alltagsgeschichte, also die Lebensverhältnisse der Menschen vom Mittelalter bis heute. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Uni Freiburg veröffentlichte er weit über 200 Bücher und Aufsätze. Darunter zählen Biografien über den früheren Ministerpräsenten Hans Filbinger und den Philosophen Martin Heidegger, deren Rolle im Nationalsozialismus er kritisch beleuchtete. Ein weiteres großes Thema von Hugo Ott war die katholische Kirche in der NS-Zeit. Große Beachtung fand auch sein Buch "Laubhüttenfest 1940"; es handelt vom Schicksal eines Freiburger Opfers der Judenverfolgung im Dritten Reich.