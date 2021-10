"Himmlisches Dinner" mit Stargast SC Trainer Christian Streich

per Mail teilen

Unter dem Titel "Himmlisches Dinner" startete im Hofgut Himmelreich in Kirchzarten ein neues SWR-Format. Zu Gast: SC Freiburg Trainer Christian Streich.

Bei einem Vier-Gänge-Menü in dem inklusiven Gasthaus werden prominente Gäste in drei Gesprächsrunden interviewt. Den Anfang machte der Trainer des SC-Freiburg Christian Streich. Der "Philosoph des Schwarzwaldes", wie ihn die New York Times einmal nannte, gab im Gespräch mit Christoph Ebner, Leiter des SWR-Studios Freiburg, unter anderem Einblick über die Schwierigkeit, eine öffentliche Person zu sein.

Er erzählt Moderator Christoph Ebner von seiner Kindheit und Jugend in der elterlichen Metzgerei nahe der Schweizer Grenze, von seiner Liebe zum Fußball und seiner Sehnsucht wegzugehen und wieder zurückzukehren. Zwischen Carpaccio von der Rinderlende, einem Kürbisschaumsüppchen und Kalbstafelspitz am Kalbsjus entwickelt sich ein lebendiges Gespräch, in dem der Trainer über Impulsivität, Konkurrenz, Disziplin und Zerbrechlichkeit spricht. Besonders stolz ist er auf das soziale Engagement des SC Freiburg.

Nach einer Key Lime Tarte auf salzigem Karamell-Eis zum Dessert gehen die Gäste des Himmlischen Dinners - um einige Kenntnisse und Kalorien reicher - zufrieden nach Hause. Nicht nur sie können das komplette Gespräch zwischen Christoph Ebner und Christian Streich hier nachhören: