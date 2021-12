Kiosk am Bahnhof Himmelreich schließt

Der Bahnhof Himmelreich im Höllental schließt - nicht die Haltestelle, aber der Kiosk und Fahrkartenschalter. Für manche war der Kiosk ein wichtiger Treffpunkt.

Da sitzt ein Mann mit einer Tasse Kaffee drinnen an einem Tisch und kann es nicht fassen. Draußen am Bahnsteig fährt der Zug aus Freiburg in Richtung Schwarzwald ein. Für Willi Baumann war der Bahnhof Himmelreich immer die erste Station am Morgen. An jedem Morgen und das 15 Jahre lang. Nicht einfach nur ein Bahnhof, eher eine Art zweites Zuhause.

"Die Leute, die hier nur Fahrkartenkaufen, für die ist das nicht so emotional. Für mich war das …. irgendwie… ich kann es gar nicht erklären."

Bahnhof Himmelreich irgendwann mit Hofladen?

Der Bahnhof Himmelreich liegt am Eingang des Höllentals. Der kleine Bahnhof war schon immer da. Mit seinem Mintgrünen Anstrich, etwas in die Jahre gekommen, aber mit viel Charme. 455 Meter über dem Meeresspiegel. Die Bahn wollte ihn 2006 loswerden, hatte keine Verwendung mehr. Das Hofgut Himmelreich, das gleich nebendran ist, sah Perspektiven und hat ihn gekauft.

Die Fahrkarten gingen damals wie geschnitten Brot und brachten die Kunden in den Hofladen, sagt Geschäftsführer Thomas Puchan. Das änderte sich im Laufe der Jahre. Mit regionalen Produkten haben sie versucht, gegen den Trend zu steuern, doch dann kam Corona. Kiosk und Fahrkartenschalter zu schließen, sei ihnen sehr schwergefallen.

Thomas Puchan, Geschäftsführer, will irgendwann die alte Tradition des Bahnhofs Himmelreich wieder aufleben lassen. SWR Christof Gerlitz

Akademie im Erdgeschoss darf bleiben

Im Erdgeschoss des Bahnhofs ist noch eine Akademie untergebracht, in der Menschen mit Behinderung auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Für sie wird es hier weiter gehen. Vorerst müssen nur Kiosk und Fahrkartenschalter müssen schließen. Aber aufgeben will Geschäftsführer Puchan nicht. Irgendwann soll es weitergehen, vielleicht sogar mit einem Hofladen, sagt er.