Hilfslieferungen für die Ukraine sind an der Grenze angekommen

Hilfslieferungen aus Südbaden sind in einem Verteilungszentrum an der Grenze zur Ukraine angekommen. Um zwei Uhr nachts luden Helfer vor allem Lebensmittel, Decken und medizinisches Material aus. Die Initiative rund um den Gewichtheber Jürgen Braun aus Bräunlingen hatte Waren im Wert von rund 200.000 Euro gesammelt. Der Bus war am Freitagmorgen in Kirchzarten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gestartet. In diesem und zwei anderen Bussen sollen noch am Samstag 180 ukrainische Flüchtlinge, Frauen und Kinder in den Schwarzwald-Baar-Kreis und den Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gebracht werden.