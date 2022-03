Pädagogische Hilfskräfte gegen Erziehermangel

Angelika Greßler steht im Garten des katholischen Kindergartens St. Joseph in Haltingen und achtet darauf, dass ein Mädchen in einem Baumhaus keinen Blödsinn macht. Die Frau mit den dunklen Haaren und der markanten Brille strahlt mit der Frühlingssonne um die Wette. Sie ist 58 Jahre alt, hat fast 40 Jahre lang als Masseurin mit Krebspatienten gearbeitet und ist nun seit drei Monaten pädagogische Hilfskraft. Den Vormittag hat die Mutter und Großmutter so wie immer verbracht:

OT Ich habe die Kinder begrüßt, mit Ihnen gespielt und gebastelt … ihnen Spaß vermitteln.

Annette Haude, die Leiterin des Kindergartens St. Joseph, ist froh, dass sie neben ihren Erzieherinnen noch Angelika Greßler als pädagogische Hilfskraft hat. Denn die Leiterin hat wegen Personalmangels mal wieder alle Hände zu tun. Nicht leicht bei einem Kindergarten mit über 90 Kindern:

Aktuell haben wir die Situation, dass zwei Kolleginnen wegen ganz normaler Krankheit ausfallen, zwei wegen Schwangerschaft, eine ist in Rente gegangen. Wir haben hier jeden Tag die Frage, wie geht's, wie verteilt man das Personal und ich bin eigentlich jede Woche Tage/Stunden auch im Gruppendienst.

Sagt Annette Haude und hat die Kinder im Garten um sich herum stets im Blick, denn sie unterstützt gerade mal wieder ihre Erzieherinnen. Auch pädagogische Hilfskräfte können Erzieherinnen werden, wenn sie sich zwei Jahre lang bewähren und an insgesamt 25 Tagen pädagogisch fortbilden lassen. Aber das gilt nur für Hilfskräfte, die gelernte Kinderkrankenschwestern, Dorfhelferinnen oder Physiotherapeuten sind, nicht für Masseurinnen wie Angelika Greßler:

Dadurch, dass ich in Anführungszeichen „nur“ Masseurin bin und nicht Physiotherapeutin – das hat es zu meiner Ausbildung vor 40 Jahren noch nicht gegeben – kann ich eben nicht die Fortbildung in Zell im Wiesental machen.

Kindergartenleiterin Annette Haude wünscht sich für das Kindergartenpersonal mehr Perspektiven bei der Qualifizierung und mehr flexibles Arbeiten:

Es ist so, dass wir immer mal wieder Mütter als pädagogische Hilfskräfte haben. Und da wäre es sicher gut, wenn man mehr Ausbildungsmöglichkeiten in Teilzeit anbieten könnte.

Wendy Thiede ist Mutter von drei Kindern. Als Elternbeirätin im Kindergarten und aus eigener Erfahrung weiß sie, wie abhängig berufstätige Eltern von einer verlässlichen Betreuung sind:

Wenn bei uns im Kindergarten Erzieherinnen ausfallen, dann geht's ganz schön ans Zeitmanagement, weil mein Mann und ich sind beide berufstätig. Wir sind nicht von hier und wir haben kein Familiennetzwerk, das mal eben aushelfen kann.

Angelika Greßler hilft gerne. Als Anfängerin verdient sie im Monat nur 1.100 Euro brutto. Trotzdem hat sie es bisher nicht bereut, dass sie pädagogische Hilfskraft geworden ist:

Dann habe ich mich beworben, einen Tag Probe gearbeitet und das hat mir so viel Spaß gemacht. Es kommt so viel Liebe rüber von den Kindern und das animiert einen diesen Job zu ergreifen.