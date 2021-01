Nach dem Erdbeben in der kroatischen Region Banija haben Feuerwehren aus Baden-Württemberg bisher 15 Lastwagen mit Hilfsgütern organisiert. Innenminister Strobl dankte den Helfern.

Zahlreiche Feuerwehren aus Baden-Württemberg sind einem Aufruf des Landesfeuerwehrverbands (LFV) gefolgt und haben dringend benötigtes Material für das Erdbebengebiet in Kroatien zur Verfügung gestellt. Dieses ist teilweise schon am Samstagabend dort angekommen, erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Sonntag in einer Mitteilung. Weitere Hilfsgüter seien noch auf dem Weg dorthin. Hilfe laufe außerdem über Gemeindepartnerschaften, etwa in Mengen. Strobl dankte allen Helfern, "die sich derzeit um Hilfe für Kroatien bemühen und Beispielgebendes leisten." Das Land stellte demnach über 500 Schlafsäcke zur Verfügung.

Feuerwehrleute verladen in Bad Krozingen eine Palette mit Hilfsgütern auf einen Lkw. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Hilfskonvoi mit Lebensmitteln und Kleidung

Innerhalb von zwei Tagen seien jede Menge Ausrüstung, Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel zusammengekommen, sagte der ehemalige Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg, Gerd Lai, am Freitagabend in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Von dort sollte der Hilfskonvoi planmäßig etwa 15 Stunden bis zu seinem Ziel brauchen.

Erdbeben in Kroatien forderte sieben Todesopfer

Am Dienstag hatte ein Beben der Stärke 6,4 die Kleinstädte Sisak, Petrinja und Glina sowie dazwischen liegende Dörfer in der Zentralregion des EU- und Urlaubslands verwüstet. Sieben Menschen waren ums Leben gekommen, unter ihnen ein zwölfjähriges Mädchen. 26 weitere hatten Verletzungen erlitten, hatte das Innenministerium mitgeteilt. Seither gab es mehrere Nachbeben. Tausende Bewohner einer der ärmsten Regionen des Landes stehen vor dem Nichts.

Spenden von Privatpersonen, Geschäften und Feuerwehrleuten

Viele regionale Feuerwehren aus Baden-Württemberg und der Landesverband waren Lais Initiative gefolgt und hatten Spenden gesammelt. Aber auch Privatleute hätten Material gespendet und Geschäfte ganze Regale leergeräumt, sagte der Feuerwehrmann. Unter den Spenden seien auch Schoko-Weihnachtsmänner für die Kinder. Es sei so viel zusammengekommen, dass eine zweite Fahrt folgen werde.

Enge Partnerschaft mit kroatischen Feuerwehren

Mit der Aktion wollen die Feuerwehrleute ihren Kameraden und den Menschen in der Erdbebenregion helfen. Zwischen dem Kreisfeuerwehrverband Breisgau-Hochschwarzwald sowie einigen Feuerwehren in Baden-Württemberg und dem Kroatischen Feuerwehrverband gibt es den Angaben zufolge eine enge Partnerschaft. Kontakte würden etwa durch regelmäßige gegenseitige Besuche seit dem Ende des Krieges in den 1990er Jahren gepflegt.