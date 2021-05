Haare schneiden in Privataudienz? Die Schwarzarbeit im Friseurhandwerk blüht während des Lockdowns. Sogar Innenminister Seehofer kann sich deshalb die Öffnung von Friseursalons vorstellen. Dazu drängt auch die Friseurinnung Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald.

Geöffnete Friseursalons in den Nachbarländern Frankreich und Schweiz: warum nicht auch in Deutschland? Sabine Becker, von der Friseurinnung Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald kann den Widerstand nicht verstehen. Vor allem, weil die Inzidenzwerte in Freiburg und Umgebung stetig zurückgehen.

Betrieben steht das Wasser bis zum Hals

Die Stimmung bei den rund 360 Friseursalons in Freiburg und Umgebung - knapp 80 davon sind in der Innung organisiert - ist schlecht. Die Obermeisterin kritisiert, dass die versprochenen Überbrückungshilfen noch nicht angekommen seien. Seit dem Lockdown Mitte Dezember warte man auf staatliche Unterstützung. Bislang hätte man noch nicht einmal Anträge stellen können.

"Wir wollen, dass die Überbrückungshilfen ausgezahlt werden. Wir haben Fixkosten. Ende des Monats müssen wir auch wieder die Sozialabgaben für unsere Mitarbeiterinnen vorauszahlen. Aber dieses Geld ist einfach nicht mehr da." Sabine Becker, Obermeisterin der Friseurinnung Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald

Kein Verständnis für weitere Schließung

Die Betriebe hätten im vergangenen Jahr viel in Hygiene investiert und sich an alle Corona-Auflagen gehalten. Haare waschen, schneiden, färben: alles mit Masken und viel Abstand. Der Aufwand habe sich gelohnt. Im Corona-Jahr sei es trotz Öffnungen in Friseursalons deutschlandweit nur zu sechs Corona-Infektionen gekommen, rechnet Sabine Becker vor, die in ihrem Geschäft sogar ein Luftreinigungsgerät installiert hat. Die Salons seien für eine Öffnung gut vorbereitet.

Friseurhandwerk ist systemrelevant

Die Menschen sollten wieder eine Perspektive haben, wann sie zum Friseur gehen können, meint Sabine Becker. Schließlich gehe es vielen Menschen an die Psyche, wenn die Haare verwahrlosten. Für viele Menschen sei das eine große seelische Belastung, die zu all den Corona-Belastungen noch dazu käme. Ein guter Haarschnitt würde die Stimmung heben und sei in dieser Zeit umso wichtiger, ist die Friseurmeisterin überzeugt.

Schwarzarbeit boomt

Eine weitere Schließung würde ein anderes Problem verschärfen: die Schwarzarbeit. Sie boome aktuell, viele Friseurinnen und Friseure würden Hausbesuche machen, so die Obermeisterin. Angesichts des niedrigen Lohns, der durch das Kurzarbeitergeld noch geringer ausfalle, sei die Verlockung groß. Ob die Hygieneregeln eingehalten würden, könne man aber bezweifeln. Selbst Innenminister Horst Seehofer fordert deshalb, Haarsalons wieder zu öffnen. Es hätte sich ein regelrechter Schwarzmarkt entwickelt, der für die Ausbreitung des Virus viel gefährlicher sei, als die Öffnung mit strengem Hygienekonzept zu erlauben, findet auch der CSU-Politiker - ganz im Sinne der Obermeisterin Sabine Becker: "Wir fordern, dass wir so schnell wie möglich wieder aufmachen dürfen. Und wir brauchen auch eine Perspektive."