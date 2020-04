per Mail teilen

Die Corona-Pandemie verunsichert viele Menschen. Damit Betroffene über ihre Ängste reden können, gibt es neue Hilfe-Hotlines in Freiburg und den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen.

Über neue Hotlines finden Menschen Ansprechpartner rund um die Corona-Pandemie. Christoph Keim ist zuständig für die Psychiatrie-Koordination im Fachbereich "Aktive Teilhabe und Pflege" im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald. Er weiß, welche Sorgen die Betroffenen gerade haben: "Es geht um Kontaktbegrenzungen, die Tagesstruktur fällt weg, die familiären Beziehungen sind auf Eis gelegt, man kann vielleicht die Freunde nicht mehr so treffen." Der Alltag verändere sich und dazu komme eine große Unsicherheit, sagt Keim.

Nummern der Corona-Hilfe-Hotlines Die Hotline für psychosoziale Fragen erreichen Sie unter 0761/2187-2991 oder (-2992), Montag bis Freitag, von 9 bis 17 Uhr.

Die Hotline für Familien ist zwischen 9 und 12 Uhr geschaltet und erreichbar unter 0761/2187-2624.

Die Nachfrage ist da

Etwa 20 Anrufe kommen aktuell pro Tag rein, die Fragen beantworten Fachleute wie Psychologen und Experten für Inklusion oder Altenpflege. "Wir wollen eine Entlastung und ein offenes Ohr bieten", sagt Keim.

Für die Sorgen von Familien weitere Hotline

Eine weitere Hotline ist im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald für Familien geschaltet. Gerade wenn viele Menschen plötzlich nur noch zu Hause sitzen, also auf engem Raum zusammen, können sich schneller Konflikte bilden. "Hinzu kommt die Sorge, wie es finanziell weitergeht", sagt Veit Gutmann, der diese Hotline betreut. Die wichtigsten Tipps für Familien fasst er so zusammen: "Feste Abläufe, eine gute Tagesstruktur, dass die Kinder wissen, was auf sie zukommt. Außerdem sollten die Eltern ihren Kindern eine gute Atmosphäre bieten. Drittens ist es wichtig, Schwierigkeiten anzusprechen, aber lieber dann, wenn die Emotionalität wieder ein bisschen draußen ist."