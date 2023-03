2.000 Geflüchtete in Freiburg und Hilfe für die Partnerstadt Lwiw

Lastwagen voller Hilfsgüter, Spenden in Millionenhöhe, aber auch Notunterkünfte an ihrer Kapazitätsgrenze - die erste Zwischenbilanz nach vier Wochen Krieg fällt unterschiedlich aus.

Laut Regierungspräsidium Freiburg kommen täglich rund 50 bis 100 Menschen aus der Ukraine in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Freiburg an. Es sind hauptsächlich Frauen mit Kindern. "Wir sind am Anschlag", erklärt Pressesprecherin Heike Spannagel vom Regierungspräsidium. Die LEA sei mit 840 Plätzen voll besetzt, in der Turnhalle würden bereits Notbetten aufgestellt. Das Regierungspräsidium versucht die Flüchtenden auf die Landkreise zu verteilen.

Wie wird Geflüchteten in Freiburg geholfen? Gibt es genug Unterkünfte?

SWR4-Moderatorin Dinah Steinbrink hat mit Freiburgs Erstem Bürgermeister Ulrich von Kirchbach am 23.3.2022 über die Situation in Freiburg gesprochen und ihn gefragt: Kann die Stadt im Moment genügend Wohnraum für die geflüchteten Menschen zur Verfügung stellen?

Laut Freiburgs Erstem Bürgermeister sind bisher mehr als 2.000 aus der Ukraine Geflüchtete in Freiburg. Neben den bald 900 ukrainischen Flüchtlingen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) seien in Freiburg weitere 900 privat untergekommen, und rund 260 Kriegsflüchtlinge habe die Stadt in Wohnheimen und angemieteten Wohnungen untergebracht. Wenn jemand Wohnungen anbietet, muss das städtische Baurechtsamt immer die Ausstattung und Seriosität überprüfen. Das nimmt Zeit in Anspruch.

Private Initiativen, die Hilfsgüter an die ukrainische Grenze transportieren, hätten auf dem Rückweg teils noch mehr Flüchtlinge nach Freiburg bringen können. Doch das sollen sie nur tun, wenn klar ist, wo die Menschen in Freiburg unterkommen können, betont Ulrich von Kirchbach. Wenn er alle die Busse angenommen hätte, die angefragt hätten, sagt von Kirchbach, dann wären jetzt 6.000 Menschen zusätzlich in der Stadt.

Viele ukrainische Geflüchtete suchen Zuflucht in der Freiburger LEA SWR Sebastian Bargon

"Wir müssen gucken, dass da eigentlich der Bund gefordert wäre, hier die Geflüchteten an der Grenze aufzunehmen, zu verteilen in die Bundesländer. Von den Bundesländern muss es dann in die Fläche gehen in die Stadt- und Landkreise."

Wer Wohnraum gefunden hat, muss sich im Ankunftszentrum in der Berliner Allee in Freiburg registrieren lassen, um Sozialleistungen zu bekommen. Es gibt pro Tag lediglich 50 Termine – dann ist das Ankunftszentrum Freiburg ausgebucht. Die Stadt Freiburg hat ein Ukraine-Portal mit Infos eingerichtet.

Wie schätzt die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Freiburg die Lage ein?

Oksana Vyhovska, Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, lobt die Arbeit in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg. Sie kritisiert aber, dass Geflüchtete bei ihrer Ankunft in Freiburg oft nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Es gebe keine Wegweiser, keine Hinweisschilder. Am Berliner oder Kölner Hauptbahnhof zum Beispiel würden große Plakate mit Informationen hängen, auch in ukrainischer Sprache. Am Freiburger Hauptbahnhof würden diese Informationen fehlen. Zu Kriegsbeginn hatte Oksana Vyhovska mit anderen Helfenden eigenhändig Flyer gebastelt und am Freiburger Hauptbahnhof aufgehängt.

Um ihren Landsleuten, die in Freiburg ankommen, noch mehr zu helfen, möchte Oksana Vyhovska so schnell wie möglich ein Zelt mit Sachspenden neben der Landeserstaufnahmeeinrichtung aufstellen - mithilfe des Deutschen Roten Kreuzes. Dort sollen auch Sachspenden abgegeben werden können. Dinge, die die Menschen laut Vyhovska wirklich brauchen, also neue Anziehsachen, Unterwäsche, Hygiene-Artikel, Handys und Tablets. So könnten geflüchtete Kinder zum Beispiel am Online-Unterricht teilnehmen.

Wie hat Freiburg seiner Partnerstadt Lwiw bisher konkret geholfen?

Die Stadtverwaltung Freiburg steht in ständigem Kontakt mit dem Rathaus in Lwiw, Freiburgs Partnerstadt im Westen der Ukraine. Von dort wurde gemeldet, welche Hilfsmittel genau gebraucht werden. Ein erster Lkw-Konvoi mit Spenden des Landes Baden-Württemberg, an Bord Klinikbedarf in Höhe von 2,6 Millionen Euro sowie Medikamente des Uni-Klinikums im Wert von rund 70.000 Euro, konnte Anfang März nach Lwiw gebracht werden. Weitere Transporte folgten, darunter:

fünf Notstromaggregate zur Absicherung der städtischen Wasserversorgung und zur Versorgung von Krankenhäusern

fünf Lastwagen voller Hilfsgüter, darunter Decken, Sanitär- und Hygieneartikel und Medikamente

Donnerstagmorgen sind wieder zwei solcher 40 Tonner, voll mit Hilfsgürtern, in Richtung polnisch-ukrainischer Grenze gestartet. Freitagabend sollen sie dort ankommen. Organisiert wurde der Transport vom Freiburger Aktionsbündnis Ukrainehilfe Achim Wiehle, Freiburger Aktionsbündnis Ukrainehilfe

Somit sind - Stand heute - Hilfsgüter in Höhe von rund vier Millionen Euro von Freiburg nach Lwiw transportiert worden. Inzwischen kann die Stadt Freiburg ein Logistik-Zentrum von bnNETZE für die Sammlung, Lagerung und für das Einladen von Hilfsgütern in die Lastwagen nutzen.

SWR4-Moderator Robert Wolf hat mit Volker Höhlein, dem Leiter der Ukraine-Hilfe der Stadtmission Freiburg im "S'Einlädele", am 24.3.2022 gesprochen. Er und seine Kollegen haben unter anderem die Evakuation von 167 Kindern aus einem ukrainischen Kinderheim nach Freiburg organisiert. Im Interview erzählt Höhlein, wie es den Geflüchteten in Freiburg geht und wie die Menschen hier in der Region weiterhin den Betroffenen helfen können.

Wie viele Spenden sind bei der Stadt Freiburg eingegangen?

Die Spendenbereitschaft sei laut Stadt beeindruckend. Die Höhe der Spenden sei kurz vor der Millionengrenze. Das Spendenkonto nähert sich der 800.000 Euro-Marke, dazu kommen Spenden von Stiftungen, Kirchen und Firmen in Höhe von 200.000 Euro.