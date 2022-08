Hieber-Läden in den Sommerferien Mittwochnachmittags geschlossen

per Mail teilen

Der Binzener Unternehmer Hieber schränkt die Öffnungszeiten seiner 16 südbadischen Edeka-Märkte während der Sommerferien ein.

Ab nächster Woche bleiben die Hieber-Läden in Südbaden Mittwochnachmittags zu, teilt die Unternehmerfamilie aus Binzen bei Lörrach mit. Grund der Maßnahme sei der Personalmangel durch Krankenstände und Urlaubszeit in der über 1.000 Mitarbeiter starken Belegschaft. Damit will Hieber die übrige Belegschaft entlasten.

Hieber bittet um Geduld mit Aushilfspersonal

Wenigstens teilweise sollen die Ausfälle durch Aushilfen aufgefangen werden. Dafür würden Menschen mit Migrationshintergrund und Schüler beschäftigt. Vor allem wegen zu erwartender Sprachprobleme bittet Inhaber Dieter Hieber die Kundschaft um Geduld und Verständnis.

Auch die hohen Energiepreise treffen Hieber

Dieter Hieber rechnet in diesem Jahr mit einer Kostensteigerung von zwei Millionen Euro. Dieser Betrag könne wegen des Wettbewerbs in der Lebensmittelbranche nicht eins zu eins auf die Preise aufgeschlagen werden:

"Das heißt: Uns werden hier am Ende vom Jahr einfach deutliche Erträge fehlen."

Lieferanten geht's wie der Lebensmittelbranche

Dieter Hieber verweist auf ähnliche Probleme anderer Firmen und auch der Lebensmittelkette Edeka selbst: Mangels Fahrer habe etwa Hiebers Hauptlieferant für Mineralwasser zuletzt keine Ware ausliefern können.

Angesichts der aktuellen Krankenraten von 30 Prozent in Lagern und Speditionen könne auch sonst vorhandene Ware nicht verteilt werden.